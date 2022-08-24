《非常律師禹英禑》弟弟演員的秘密！戲份早拍完卻不能公開，最後兩集曝光大獲好評

ENA電視台口碑佳作《非常律師禹英禑》先後邀請具教煥、金赫拉等不少演員來客串，上週最後兩集又出現了新角色——英禑同母異父的弟弟、新人演員崔賢珍飾演的「崔尚賢」。

姐弟倆都在特定方面有過人天賦，雖然在成長過程中並無交集，但弟弟就連吃飯卷前擺放整齊、豎著入口的習慣都跟姐姐如出一轍，無需過多說明都讓人完全理解兩人之間的血緣關係，讓觀眾對小演員的表現讚不絕口。





飾演崔尚賢的是2008年出生的小演員崔賢珍，據悉這個角色原本就存在於劇中，而崔賢珍在開拍前三週通過面試，播到四五集時就已完成大部份戲份。 但因為是最後才出現的關鍵人物，崔賢珍及家人在前14集播出期間必須守口如瓶，每當被親友問起時媽媽只好用「以後會出來」糊弄過去，想必忍得十分辛苦XD



崔賢珍為接近英禑的形象做了很多努力：模仿英禑的音調和手指動作、練習像英禑一樣豎著吃飯卷，還臨時學了魔術方塊。 劇中除了姐弟在辦公室見面那一場戲之外，所有包含魔術方塊的戲份都是他親自完成。



崔賢珍此前只演過兩部作品，一個是去年上映的出道電影《茲山魚譜》，另一個是今年初公開的TVING劇集《豬玀之王》，當時備受好評的三位小演員之一就是他。 期待崔賢珍未來更好的發展呀！



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