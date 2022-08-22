【分集劇情】《說出你的願望》精靈團隊綵排音樂劇，僑萊&妍珠本色出演「奇怪女人」&「臭男人」（ep.4）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的危險青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第4集裡整個精靈團隊為了世熙的臨終心願一起努力，兩對男女也在這期間情愫暗生~

*以下內容包含《說出你的願望》第4集關鍵劇情！



綵排音樂劇

泰植請街友送信給表圭泰，圭泰見到患者照片年輕漂亮，加上自己剛好需要積極正面的報道，於是答應幫忙。 但到了醫院後他還是死性不改、態度很差，惹得世熙毫不客氣地發脾氣。 世熙的劇本裡有好幾個配角，精靈團隊決定一起擔任演員，積極展開排練。

圭泰在排練期間對世熙感到心動，煩惱該不該開始一段明知結局的愛情呢？



「奇怪女人」與「臭男人」

世熙在劇本中把僑萊和妍珠寫成一對情侶，當事人大呼不滿、稱對方是「奇怪的女人」和「臭男人」，世熙開心地說這就是她想得到的效果XD



妍珠跟楊醫生說了一大堆僑萊的好，對僑萊的好感愈加明顯。 和僑萊聊天時，妍珠透露曾經因為太瘦弱無法幫助患病的媽媽，現在努力運動就是為了變得強壯以幫助更多病患，甚至幫助心靈受傷的人，後面這句明顯是講給僑萊聽。



世熙的身體狀況越來越差，楊醫生認為她不應該強行表演，與妍珠爭吵時，僑萊以精靈團隊的身份堅定地站在妍珠這邊。



瑞珍不去學校的原因

學校裡有流言說瑞珍家裡開卡拉OK非法僱用陪酒小姐，所以一直被排擠到現在。 前輩亨俊趁她獨自練歌時給與關心，開導她不要因為某些人的想法而浪費自己的時光，讓瑞珍感覺十分溫暖。



下集預告裡，妍珠問僑萊願望是什麼，說也許能給他想要的東西。 泰植建議僑萊既然有時間至少學學如何止血，僑萊看到他在小巷被人圍住質問：兩隻腳好好的，為什麼一直杵著拐杖？ 《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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