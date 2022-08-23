恭喜♥李己雨宣布與圈外女友將在9月底結婚！上傳合照＆手寫信：「遇到溫暖的人，想要一起度過人生」

恭喜♥李己雨宣布與圈外女友將在9月底結婚！上傳合照＆手寫信：「遇到溫暖的人，想要一起度過人生」

明星   2022年8月23日   星期二09:15   Yuan  

（封面圖源：NEVERDIE 娛樂、IG@lee_kiwoo）

今日（23日），NEVERDIE 娛樂方面表示：「李己雨將在9月底在濟州島與圈外女友舉行婚禮。」兩人的婚禮只計劃邀請家人、熟人參加，以非公開形式舉行。

（圖源：NEVERDIE 娛樂）

隨後，李己雨通過 IG 公開和女友的背影照和手寫信：「大家好，我是李己雨。第一次通過手寫信問候大家，有點尷尬和激動，但是我想帶著我的真心親自傳達好消息。幾年前遇到給我帶來巨大共鳴，聰明又正直的人，不吝嗇分享、懂得尋找施捨意義的人。面對弱者，豪不猶豫伸出溫暖的手，比起活得好，更想要正值生活的人。」
（圖源：IG@lee_kiwoo）

藉著他表示：「互相尊重、互相尋找要學習的地方，一起走著走著，確信以後的人生想要和這個人一起走下去，我想和讓我擁有更大生活目標的這個人，一起組成家庭。希望大家多多鼓勵和支持，我們會以幸福的面貌成為為世界有幫助的家庭＾＾感謝大家的關心和支持，我會以更加成熟的樣子報答大家。」
（圖源：IG@lee_kiwoo）（圖源：IG@lee_kiwoo）

模特兒出身的李己雨，在2003年以電影《緣起不滅》作為演員出道，之後出演過《花美男拉麵店》、《記憶》、《有品位的她》、《只是相愛的關係》、《重回18歲》等電視劇。在最近終映的《我的出走日記》飾演單親爸爸「曹泰勳」，再次受到矚目。
（圖源：JTBC《重回18歲》劇照）（圖源：JTBC《我的出走日記》劇照）

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