這個家真的沒有偶然！整部劇的開端竟然是他！《獵鑽緝兇》全新集數精彩程度飆升，更多秘辛抖出（EP.7-8）

好多疑問終於有了解答！佩服編劇啊～！

《獵鑽緝兇》本週播出的新集數精彩程度再上升，原先讓觀眾看得相當問號的情節，這兩集總算有所解答，應證了劇中角色殷惠秀（徐惠秀 飾）所說的：這個家沒有偶然。



特搜部與宋秀玄（池晟 飾）、金瑞熙（李秀敬 飾）依舊存在不信任，海松宅邸裡的河宇信（池晟 飾）與殷惠秀也是。不過，崔總管（許城泰 飾）倒像對河宇信有了更深的信任，警告他特搜部不可盡信。

兩集最令人稱奇的情節在於河宇信與殷惠秀之間。河宇信與殷惠秀明顯需要彼此卻不願開心的聯手，而仍處於互相要脅、利用的關係。從殷惠秀的回憶才令人恍然大悟：整部劇的開端是她！

殷惠秀會知道李昌雨是無辜的、知道權民祖（安普賢 飾）是冤死的，都是從丈夫權賢祖口中得知。殷惠秀為了調查找上宋秀玄之母，宋秀玄母親才會把李昌雨無辜之事轉達河宇信。也是因為殷惠秀把李昌雨是無辜的寫成紙條放在宋秀玄家門，河宇信才會撿到並一口答應來海松代筆小說。



而尹秘書為何邀請河宇信？因為尹秘書看見殷惠秀閱讀河宇信的小說，誤以為殷惠秀對河宇信有意思，殊不知殷惠秀只是要了解李昌雨事件相關人物。



除此之外，權管家為何對權會長如此忠心，劇情也給了解答：不只是因為從小養成的扭曲心態，更因為死去的兒子心臟在權會長身上。不過，權管家似乎不願面對現實，她比河宇信所想的更為忠誠。



尾聲大概是讓人最意外的，宋秀玄疑似身亡，且李昌雨聲稱自己是A組李組長的前輩。李昌雨是A組過去的人，這也說明了為何A組對他下不了手，李昌雨肯定還有用處，抑或是李組長有把柄在李昌雨手上。



下集預告，崔總管會照河宇信的意見，讓特搜部將張佩蒂手上有阿達瑪斯之事傳出去，另一邊河宇信還在想辦法動搖權管家。



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