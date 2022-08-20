又是傷感的一集！《今日的網漫》秒變恐怖片，善意果真變惡意（EP.7）

《今日的網漫》繼首集動作片場面，昨晚播出的第7集又將漫畫內容實體化，瞬間變成恐怖片氛圍，場面相當吸引人。此集也談到了如第5集溫心（金世正 飾）轉換跑道的曲折，只是角色換了人。

權編輯（梁炫民 飾）警告溫心的話「負不了責任的善意，往往比惡意更傷人。」一語成讖，溫心對任東希（白石光 飾）好，卻轉換成了任東希對申大陸（金道勳 飾）的惡。任東希見了申大陸的漫畫突然失控……畫面忽然變成恐怖片場景。



原來，任東希畫了十年漫畫仍不停落榜，也依舊沒有人看懂他的漫畫，當他看見申大陸的才華才忍不住失控。雇用他的漫畫家白御鎮（金甲洙 飾）馬上就知道是他動的手，語重心長的對他說：「漫畫是一項不斷審視自己內心的工作，無論多麼醜惡和不堪，也需要面對這樣的自己。」



任東希辭職離開那天向申大陸自首了，不過申大陸沒有責怪他，反而說出了任東希十年來一直想聽的話：「你的漫畫深深感動了我。」更看出了別人看不出來了漫畫主旨。



任東希心裡明白，溫心也透過副總編（崔丹尼爾 飾）的提醒而體認：不是所有努力都能獲得同等的回報，至少竭盡了全力。

一件風波過後又一風波起，溫心和副總編撞見了羅康南（林徹洙 飾）和YOUNGtoon副編輯見面……下集預告顯示羅康南被說服、想開始畫自己真正想畫的，這也表示Neon招牌漫畫《九尾狐公主》要收尾了。

▼今晚播出的EP.8預告片



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