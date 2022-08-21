愛豆界三大未解之謎，什麼時候才能見到這些傳說中的人物

大家有聽說過韓國愛豆界的三大未解之謎嗎？

比車銀優還帥的親弟弟

車銀優從出道開始，名字後綴全都和顏值有關，什麼「臉蛋天才」、「漫撕男」、「統一飯圈審美」、「 本命是本命，車銀優是車銀優」等等，無一不證明他在韓娛圈裡顏值的地位，絕對屬於站在顏值頂峰的人物，就連同行見了他都驚到說不出話。 然而ASTRO的隊友卻說車銀優的弟弟比車銀優還要帥，身高也更高。 車銀優弟弟，真的不考慮出道嗎？ 兄弟倆絕對可以稱霸韓娛圈！！！



比張員瑛還要美的姐姐

張員瑛作為四代團中的顏值擔當，長相精緻如同洋娃娃一般，是無數女生想要「以這張臉活一天試試看的」代表人物，然而她出道當時，熟悉她家的朋友們竟然表示：「怎麼不是老大，反而是老二出道呢？ 」在大家的心目中，大女兒要比二女兒更適合娛樂圈。 比張員瑛還要美的姐姐，我們什麼時候才能一睹真容？



比KARINA還要美的姐姐

aespa成員KARINA從出道開始就一直被廣大網民稱是「AI建模臉」，很多出圈神圖也具有很強的AI感，她的臉型各個角度去看都是飽滿平滑流暢的。 KARINA不僅臉長得完美，連身材也和AI一樣，幾乎看不見一點贅肉，腰細腿長，讓人看了忍不住吐槽造物主實在不公平。 據說KARINA的親姐姐人也超美，是一名護士，但從來不對外透露KARINA是妹妹。姐妹倆同框的照片我們什麼時候能看到？



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