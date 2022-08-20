这个家真的没有偶然！整部剧的开端竟然是他！《猎钻缉凶》全新集数精彩程度飙升，更多秘辛抖出（EP.7-8）

好多疑问终於有了解答！佩服编剧啊～！

《猎钻缉凶》本周播出的新集数精彩程度再上升，原先让观众看得相当问号的情节，这两集总算有所解答，应证了剧中角色殷惠秀（徐惠秀 饰）所说的：这个家没有偶然。



特搜部与宋秀玄（池晟 饰）、金瑞熙（李秀敬 饰）依旧存在不信任，海松宅邸里的河宇信（池晟 饰）与殷惠秀也是。不过，崔总管（许城泰 饰）倒像对河宇信有了更深的信任，警告他特搜部不可尽信。

两集最令人称奇的情节在於河宇信与殷惠秀之间。河宇信与殷惠秀明显需要彼此却不愿开心的联手，而仍处於互相要胁、利用的关系。从殷惠秀的回忆才令人恍然大悟：整部剧的开端是她！

殷惠秀会知道李昌雨是无辜的、知道权民祖（安普贤 饰）是冤死的，都是从丈夫权贤祖口中得知。殷惠秀为了调查找上宋秀玄之母，宋秀玄母亲才会把李昌雨无辜之事转达河宇信。也是因为殷惠秀把李昌雨是无辜的写成纸条放在宋秀玄家门，河宇信才会捡到并一口答应来海松代笔小说。



而尹秘书为何邀请河宇信？因为尹秘书看见殷惠秀阅读河宇信的小说，误以为殷惠秀对河宇信有意思，殊不知殷惠秀只是要了解李昌雨事件相关人物。



除此之外，权管家为何对权会长如此忠心，剧情也给了解答：不只是因为从小养成的扭曲心态，更因为死去的儿子心脏在权会长身上。不过，权管家似乎不愿面对现实，她比河宇信所想的更为忠诚。



尾声大概是让人最意外的，宋秀玄疑似身亡，且李昌雨声称自己是A组李组长的前辈。李昌雨是A组过去的人，这也说明了为何A组对他下不了手，李昌雨肯定还有用处，抑或是李组长有把柄在李昌雨手上。



下集预告，崔总管会照河宇信的意见，让特搜部将张佩蒂手上有阿达玛斯之事传出去，另一边河宇信还在想办法动摇权管家。



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