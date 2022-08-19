崔雄＆具氏要一起飆戲啦！崔宇植、孫錫久確定出演驚悚漫改劇《殺人者o難堪》，這陣容一定要追！

今日（19日），Netflix 方面宣布：「崔宇植、孫錫久、李熙俊確定出演新劇《殺人者o難堪》。」

《殺人者o難堪》是一部黑色幽默色彩的犯罪驚悚網路漫畫，講述偶然殺死了連鎖殺人魔的平凡男子，與追蹤搜捕他的刑警的故事。漫畫原作用可愛的人物和簡單的四格漫畫講述深刻的主題，不斷出現反轉情節。

崔宇植飾演平凡大學生「李湯」，在一次偶然的契機下殺人後一發不可收拾，後來發現他殺死的居然全部都是犯下各種惡行的人渣，還因此被人尊稱為「英雄」，逐漸捲入更多的意外事件。



孫錫久飾演追查李湯犯下的殺人事件的「張難堪」刑警，擁有出眾的直覺，因為不想被人抓住把柄，所以對於自己負責的案子都會徹底調查，是與李湯形成對立的角色。



李熙俊飾演「宋村」是前刑警出身，將獨自追蹤李湯的行蹤，給劇情注入另一種緊張感。



崔宇植今年初在《那年，我們的夏天》飾演「崔雄」一角，細膩的感情描繪受到觀眾喜愛，這次選了和十分不同的角色，讓人非常期待！孫錫久今年通過《我的出走日記》神秘男子「具氏」和電影《犯罪都市2》兇惡的反派演技，人氣急速上升，作品也是一部接著一部呢！



另外，《殺人者o難堪》由《他人即地獄》和電影《消失的夜晚》在題材作品中表現出卓越感覺的李昌熙導演執導，預計在下半年投入拍攝和製作。

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