《非常律師禹英禑》大結局收視17.5%刷新高！朴恩斌＆姜泰伍發表終映感言：「感謝大家的喜愛」

《非常律師禹英禑》昨晚（18日）播出大結局，以全國收視17.5%、首都圈收視19.2%、最高瞬間21.9%，刷新自身最高紀錄，圓滿結束。主演朴恩斌、姜泰伍也通過所屬社發表終映感言。

朴恩斌在《非常律師禹英禑》飾演同時擁有天才頭腦和患有自閉症類群障礙症的「禹英禑」。從聲音到手勢、走路、眼神等角色完美投入，演技讓觀眾感嘆不已。



她說：「《非常律師禹英禑》順利結束。希望《禹英禑》今後也能給大家留下美好的回憶，真心感謝大家對這部好作品的熱愛。因爲喜愛英禑，我也得到了更大的力量，再次表示衷心的感謝。」



姜泰伍飾演與禹英禑交流並陷入陌生感情的「李濬浩」一角。初期李濬浩溫柔的魅力開始慢慢滲透到觀眾中，逐漸向英禑展現直行魅力，讓觀眾們超心動。



姜泰伍：「在拍攝這部作品的時候，也只是想著要為各位拍出更好的作品，但是無論是對作品還是我個人，真的非常感謝給予了這麼多的愛。辛苦的工作人員們的努力沒有白費，這都是多虧了觀眾。我也會繼續思考要如何用更好的演技報答大家的愛，再次真心感謝大家喜愛和喜愛《非常律師禹英禑》和李濬浩。」



他接著說：「就像劇中英禑和濬浩一起配合默契通過旋轉門一樣，我也作爲演員也藉著《非常律師禹英禑》通過新的旋轉門。希望無論是我還是觀眾，都可以記住可以讓我們笑、一直留在我們身邊的《非常律師禹英禑》。」



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