崔雄＆具氏要一起飙戏啦！崔宇植、孙锡久确定出演惊悚漫改剧《杀人者o难堪》，这阵容一定要追！

今日（19日），Netflix 方面宣布：「崔宇植、孙锡久、李熙俊确定出演新剧《杀人者o难堪》。」

《杀人者o难堪》是一部黑色幽默色彩的犯罪惊悚网路漫画，讲述偶然杀死了连锁杀人魔的平凡男子，与追踪搜捕他的刑警的故事。漫画原作用可爱的人物和简单的四格漫画讲述深刻的主题，不断出现反转情节。

崔宇植饰演平凡大学生「李汤」，在一次偶然的契机下杀人后一发不可收拾，后来发现他杀死的居然全部都是犯下各种恶行的人渣，还因此被人尊称为「英雄」，逐渐卷入更多的意外事件。



孙锡久饰演追查李汤犯下的杀人事件的「张难堪」刑警，拥有出众的直觉，因为不想被人抓住把柄，所以对於自己负责的案子都会彻底调查，是与李汤形成对立的角色。



李熙俊饰演「宋村」是前刑警出身，将独自追踪李汤的行踪，给剧情注入另一种紧张感。



崔宇植今年初在《那年，我们的夏天》饰演「崔雄」一角，细腻的感情描绘受到观众喜爱，这次选了和十分不同的角色，让人非常期待！孙锡久今年通过《我的出走日记》神秘男子「具氏」和电影《犯罪都市2》凶恶的反派演技，人气急速上升，作品也是一部接著一部呢！



另外，《杀人者o难堪》由《他人即地狱》和电影《消失的夜晚》在题材作品中表现出卓越感觉的李昌熙导演执导，预计在下半年投入拍摄和制作。

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