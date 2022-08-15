【有片】《非常律師禹英禑》給後製組「加雞腿」！朴恩斌成為「鯨王」，字幕寫上：「今日議程，拯救海豚」超級可愛～

大推特推這個影片！朴恩斌、姜泰伍和姜其永的「化學反應」真的太好，全場「姨母笑」～

上月（7月）中旬，Netflix公開《非常律師禹英禑》3位主演──朴恩斌、姜泰伍、姜其永，一起合拍「四格照」的花絮，最近終於把訪談和遊戲片段放出來，觀眾們能夠藉此感受到演員們爆棚的化學反應。



被問到：「印象最深刻的委託人或受害者是誰」，姜其永選擇出現在第1集的「朴奎植」（生性多疑、懷疑妻子外遇的爺爺）。姜其永表示，前輩已經不是在演戲了，他相當投入，使用了「方法演技」。

姜泰伍選擇第9集特別出演的具教煥，他在劇中飾演兒童解放軍總司令「方屁噗」。因為這個特別的名字，讓他對案件相當好奇；朴恩斌則選擇第6集的「季向心」，因為她在劇中展現深切的母愛，英禑也從中學習到不少。





這一幕特別可愛！朴恩斌被打扮成「鯨魚小姐」，姜泰伍還幫她掛上「KING」的紅背帶。朴恩斌表示：「我曾經是國王。」於是，後製組「補充」了朴恩斌在《戀慕》裡的片段，字幕還打上：「今日議程，拯救海豚」，超級適合～

記得打開中文CC字幕！總之，看完這段影片心情會變得很好，姜泰伍呆萌的模樣，真的會讓人忍不住想要捉弄XD這個星期就要迎來《非常律師禹英禑》大結局了，捨不得啊～

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