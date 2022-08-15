[分集劇情]《黑話律師》李鍾碩神準說出Big Mouse客戶名單獄中勢力更壯大！連潤娥都懷疑他真實身份（EP5）

[有雷]集集精彩的《黑話律師》收視不斷刷新自身最高紀錄，眼看李鍾碩就要被拆穿假冒Big Mouse卻總能驚險過關，以假亂真的程度連枕邊人潤娥都開始懷疑是否長期被欺瞞！

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《黑話律師》本集一開頭就超緊張，因為朴昌浩（李鍾碩飾）即將面對孔之勳（楊慶元飾），是否能以真正的五大客戶名單來證明自己就是Big Mouse？市長崔道河（金柱憲飾）發現他所提供給朴昌浩的名單遭孔之勳假造，趕緊來到獄中想告知朴昌浩卻被無法單獨與他對話，只能在一旁看著這場對決。



孔之勳正得意的同時，朴昌浩竟一字不漏提出與其一模一樣的五位客戶名單，大家不得不認可他就是Big Mouse。獄中賭盤大勝，朴昌浩也分紅典獄長而擁有更多自由。此時管理NR特權集團資金的洪彼得落網，檢察官要他謊稱自己見過真正的Big Mouse並且指認朴昌浩，沒想到卻在訊問途中直接毒發身亡，Big Mouse的勢力開始令所有特權人士感到背脊發涼，更開始相互猜忌懷疑。



朴昌浩在獄中開始對三位VVIP報復，除了離間三人以外更讓他們心生恐懼，想找機會趕緊離開監獄，也拉攏他們身邊的光頭黑幫楊會長，對孔之勳也使出威脅手段。崔道河市長開始懷疑朴昌浩是真正的Big Mouse，甚至當面來詢問，朴昌浩只要求對太太薇瑚（潤娥飾）保密，但越是如此，市長就更是刻意透露給薇瑚知道朴昌浩的現況，連潤娥都開始懷疑是否真的長期被最愛的枕邊人所蒙騙？



不過薇瑚與父親針對徐教授的論文下落展開調查亦有進展，從徐教授的一些過往照片中可看出他熱愛釣魚，到了現場詢問他常帶女子一同前來，被推測並非正牌老婆而是小三，會在釣魚場談情說愛。薇瑚在醫院中則是發現護理長都會私自偷偷為病患抽血，可能進行秘密實驗計畫，但她尚未成功發現有效線索。徐教授也許想揭穿九川醫院的陰謀而惹禍上身，而舉動總是神神秘秘的院長與護理長，還有醫院不可進入的儲物室，令人相當好奇。



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