清潭洞夫婦愛情特輯2.0！李政宰&鄭雨盛《家師父一體》重現BLACKPINK默契穿搭，鄭雨盛秒認關係「超越事實婚姻」

這集小編姨母笑沒停過XDD 給製作組加雞腿!!!

《家師父一體》7日播出的EP.232，「清潭洞夫婦」李政宰與鄭雨盛為合演的電影《獵首密令》（HUNT）登場並擔任一日師父，整場下來根本就是繼《文明特急》後的「愛情特輯2.0」。

*前情提要：‎「愛情」全紀錄！《文明特急》蒐羅清潭洞夫婦放閃名場面，兩人太愛膩在一起讓JaeJae &田慧振聽不下去XD‎

李政宰穿著粉紅色西裝搭上大珍珠項鍊走進來，搶眼的造型馬上就和簡陋(?)的公司裝潢形成對比。工作人員問李政宰有沒有看到鄭雨盛穿了什麼，說出「情侶裝」、「一起上班」幾個字，但李政宰笑說：「我們還沒有到這種程度，雖然有傳聞是『清潭洞』夫婦……」



結果，鄭雨盛登場穿了黑西裝，重現《文明特急》提到的「BLACKPINK」情侶裝啊！製作組還特意在兩人同框的畫面放上粉紅泡泡特效、背景播放李昇基的〈跟我結婚好嗎〉，工作人員見兩人相處的很舒適說：「像老夫老妻一樣。」鄭雨盛回應：「昨天也一起下班的。」看來雖然不是一起上班的關係，但是是一起下班的關係啊！





弟子們一見到李政宰與鄭雨盛兩位大明星就說「彷彿參加結婚典禮一般」，所有人都很莊重、特地梳妝打扮了一番。李昇基得知兩人是24年CP的關係更直言：「幾乎是事實婚姻（有婚姻生活但沒有登記）了吧？」鄭雨盛爽快的回答：「超越事實婚姻了啊！」



李昇基看了看兩人情侶裝加上李政宰的珍珠項鍊後又說：「誰看了都能看出誰是爸爸誰是媽媽。」指鄭雨盛是爸爸、李政宰是媽媽，鄭雨盛笑到退下螢幕，李政宰也自嘲：「像清潭洞夫人。」笑翻全場。



製作組還為清潭洞夫婦準備了「愛情默契測驗」，要兩個人演出自己的作品讓對方猜，弟子們連連因他們在眼前上演名場面而驚呼，也為兩人默契直拍手（他們都看過彼此的戲啊）！



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