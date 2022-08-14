网友贴出「和李政宰很像的狗」，粉色衣服＋大珍珠项炼如出一辙！郑雨盛映后Q&A挺身质问网友意图XD

有够好笑，李政宰这位「清潭洞夫人」今晚还会在《家师父一体》继续现身XDD

主演的电影《猎首密令》（HUNT）正热映的「清潭洞夫妇」李政宰与郑雨盛，7日登场《家师父一体》，李政宰的粉色西装加上大珍珠项炼十分抢眼，李升基看了就开玩笑「一秒辨别谁父谁母」，他也自嘲是「清潭洞夫人」。



*前情提要：‎清潭洞夫妇爱情特辑2.0！李政宰&郑雨盛《家师父一体》重现BLACKPINK默契穿搭，郑雨盛秒认关系「超越事实婚姻」‎

11日就有网友在推特发这样的文：「前几天把Kakao Talk头贴换成了这只狗狗的照片……结果看到李政宰这样出现在电视上有点慌张，安静地把头贴换成别的照片。」这篇推文获得很大的回响，截至今（14）日高达3.8万人转推！



昨（13）日又有其他网友PO了相关贴文放上《猎首密令》映后Q&A相关影片，李政宰站在郑雨盛右手边只是笑著，郑雨盛用一贯温柔的语气说：「那个穿粉红色衣服、戴珍珠项炼的狗狗，为什么要把它跟《家师父》里的李政宰贴在一起？」这状似替李政宰挺身、质问的画面也让网友笑翻。



贴心提醒，今晚的《家师父一体》依旧有穿著粉色西装戴著项炼的李政宰以及他的配偶郑宇盛，喜欢「清潭洞夫妇」的观众别错过啦！



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