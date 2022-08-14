看完你的嘴角也會情不自禁上揚！《非常律師禹英禑》全員演技精湛，連嘴角都有戲

《非常律師禹英禑》主演全員演技在線，連嘴角都很有戲。

《非常律師禹英禑》在開播之前，誰都沒想到會如此火爆，收視率比首播翻了10倍都多，話題度在同檔劇中斷層式位居第一位，主演們的身價、人氣和知名度也水漲船高。 患有自閉症的新人律師禹英禑，在應對一個個案件的挑戰中逐漸成長，並收穫了美好的愛情。 女一號朴恩斌不用說，童星出道，演技有保證。 男一號姜泰伍、男二號姜其永和女二號河允景，他們與朴恩斌的搭檔可以稱得上默契十足，化學反應極好，用精湛的演技吸引觀眾們入戲。

最近有觀眾發現，主演陣容全員都很會用嘴角演戲，微微翹起的嘴角透露著他們此時此刻的心情，根本藏不住，看得觀眾們也情不自禁地跟著蹺起了嘴角。

聽到「咔嚓」聲音，立刻正臉轉向鏡頭的禹英禑，抿著嘴蹺起了嘴角，怎麼能這麼可愛？！



우영우 찰칵 소리 들리니까 바로 카메라 보고 입꼬리 꾹 올리면서 포즈 짓는 거 개귀여움 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/OLTSlDbSk6 — 소예 (@S0Y82) August 7, 2022

「爹系上司」鄭明錫（姜其永 飾）：「女兒」工作能力越來越強，鄭律真的很欣慰！這一笑太寵溺了！



그런 시목이 귀여워서 입꼬리 꿈틀대다가 입술에 쪽 뽀뽀해주는 정명석. 아까보다 귀 더 새빨개져있음. pic.twitter.com/CuVKiJOmbU — 갑자기? (@woo0woo714) August 7, 2022

「天使男友」李濬浩（姜泰伍 飾）：被女友禹英禑可愛到不行的男友本人，嘴角就從來沒有放下來過！



이준호씨 입꼬리 근황..

내려올 생각을 안 함;;

눈빛도 달달해서 절여지는 중.. pic.twitter.com/GMalAQedFC — 비누 (@ssoap_d) August 3, 2022

鄭明錫律師和崔秀妍律師（河允景 飾）在法庭上瘋狂憋笑！死死抿住嘴巴才行，千萬不能笑出聲！



아니근데... 이거진ㄴ쯔!!!

정명석 그래도 입술 꾹 하고 웃음 참다가

최수연 슥 보고 수연이도 웃고 있으니까

그제서야 자기도 하, 하고 터져서 다시 고개 돌리는 거!!! 어떻게 웃을 때도 귀엽다는 듯이 한 번 픽 웃을 수가 있는거임

너무... 너무..너무함..... 아저씨...

이러기예요 진짜... https://t.co/tAydTOhSwY — 베키 (@inststr) August 7, 2022

閨蜜董格拉米（朱玄英 飾）發現李濬浩對禹英禑有意思，微微上揚的嘴角暗示本人已經看透了一切，哈哈哈！



한건잡앗다.하는 저 동그라미 입꼬리가 존나웃김…ㅠ

사람인데 꼬리가 보여도 되는거임?이준호도? pic.twitter.com/kIyLNXJXRK — (@zikkcx) July 7, 2022

接到電話，臉色瞬間明朗起來的秀妍律師，微笑起來的樣子好溫柔啊！



흐아아아아아아ㅏ 수연라미

티격태격 n년째 동거중인 동갑커플

개같이 잘어울림

최수연 밖에서 친구들이랑 놀다가

어떤 전화받고 갑자기 표정 확 밝아지면서

입꼬리 들썩들썩대는데

누구냐고 물어보면

“있어. 우리집 얹혀사는 원수.”

이럴것같다고 띠발ㄹㄹ pic.twitter.com/FXbb0dB3Wv — 니애요 (@zzzpppp111) August 7, 2022

不知道大家看完以後嘴角有沒有飛起來，反正小編的嘴角快要咧到耳朵邊了！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞