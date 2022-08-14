看完你的嘴角也會情不自禁上揚！《非常律師禹英禑》全員演技精湛，連嘴角都有戲

看完你的嘴角也會情不自禁上揚！《非常律師禹英禑》全員演技精湛，連嘴角都有戲

明星   2022年8月14日   星期日11:00   Tracy  

（封面圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

《非常律師禹英禑》主演全員演技在線，連嘴角都很有戲。

《非常律師禹英禑》在開播之前，誰都沒想到會如此火爆，收視率比首播翻了10倍都多，話題度在同檔劇中斷層式位居第一位，主演們的身價、人氣和知名度也水漲船高。 患有自閉症的新人律師禹英禑，在應對一個個案件的挑戰中逐漸成長，並收穫了美好的愛情。 女一號朴恩斌不用說，童星出道，演技有保證。 男一號姜泰伍、男二號姜其永和女二號河允景，他們與朴恩斌的搭檔可以稱得上默契十足，化學反應極好，用精湛的演技吸引觀眾們入戲。

最近有觀眾發現，主演陣容全員都很會用嘴角演戲，微微翹起的嘴角透露著他們此時此刻的心情，根本藏不住，看得觀眾們也情不自禁地跟著蹺起了嘴角。

聽到「咔嚓」聲音，立刻正臉轉向鏡頭的禹英禑，抿著嘴蹺起了嘴角，怎麼能這麼可愛？！

「爹系上司」鄭明錫（姜其永 飾）：「女兒」工作能力越來越強，鄭律真的很欣慰！這一笑太寵溺了！

「天使男友」李濬浩（姜泰伍 飾）：被女友禹英禑可愛到不行的男友本人，嘴角就從來沒有放下來過！

鄭明錫律師和崔秀妍律師（河允景 飾）在法庭上瘋狂憋笑！死死抿住嘴巴才行，千萬不能笑出聲！

閨蜜董格拉米（朱玄英 飾）發現李濬浩對禹英禑有意思，微微上揚的嘴角暗示本人已經看透了一切，哈哈哈！

接到電話，臉色瞬間明朗起來的秀妍律師，微笑起來的樣子好溫柔啊！

不知道大家看完以後嘴角有沒有飛起來，反正小編的嘴角快要咧到耳朵邊了！

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