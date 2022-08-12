百轉千迴～《獵鑽緝兇》阿達瑪斯下落再成謎，更多角色與事件捲入！河宇信&宋秀玄成彼此弱點（EP.5-6）

這兩集很刺激！！

《獵鑽緝兇》本週播出的第5、第6集，由於河宇信（池晟 飾）展開了阿達瑪斯竊取行動，兩集的劇情精彩度可說是直線上升，不過很可惜的是，收視率有下降的趨勢。



兩集下來揭曉了更多事情，包括確定了尹秘書（李詩媛 飾）是邀請河宇信的人，不過理由不是為了幫助河宇信，只是因為「他長得像權民祖（安普賢 飾）」。尹秘書和權賢祖（徐賢宇 飾）有染，想讓殷惠秀（徐智慧 飾）愛上長得像權民祖的河宇信。另一個確定的事情是，金要員（崔燦浩 飾）一直偷偷掩護著河宇信，但尚不曉得理由。



特搜本部得知金瑞熙（李秀敬 飾）是重要目擊者，利用她釣到宋秀玄（池晟 飾）強求與宋秀玄、河宇信雙邊合作，也抓到了A組的李科長。特搜本部甚至借刀殺人讓宋秀玄誤殺李科長，但最終折了兵也沒問到線索，不過宋秀玄應該見到了金瑞熙目擊的真兇，也就是A組李組長（吳代煥 飾）。



另一邊河宇信抓緊重要人士都不在的時間偷阿達瑪斯，結果驚覺白忙一場，因為權管家出差就是為了送走阿達瑪斯。她拿了阿達瑪斯是要重新做鑲嵌設計，屆時會在海松80週年紀念會上展示。殷惠秀得知此事便找到設計師悄悄打聽。



河宇信沒偷到阿達瑪斯但稱「還有事情要確認」，再次闖進權會長辦公室一探究竟，從權會長房間意外透過秘道進入權管家房間，知道了她有個兒子。不過河宇信很快就被吳管家抓到，吳管家也確認了金要員有鬼。



下週播出的第7集預告，已知22年前身亡的宋順浩非宋秀玄與河宇信生父，A組李組長再掌握更多訊息：宋順浩分不清楚雙胞胎兄弟誰是誰。李組長因弟弟李科長之死悲慟不已，決心要讓宋秀玄嘗到一樣的痛苦，不曉得他會用何手段？若說權管家的弱點是兒子，那麼宋秀玄和河宇信顯然也是彼此的弱點，偷取阿達瑪斯、逮捕權會長的整個計畫必然會有更多變數。



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