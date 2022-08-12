Super Junior有新團綜《Surfer Junior》！利特、神童、厲旭、圭賢當社長，帶領職員JR金鍾炫、金寶羅、「兩個金江珉」

這家店一定很歡樂XDD

Super Junior每次回歸都會推出團體綜藝節目，如招牌的《SJ Returns》，去年也推出了《㈱SJ Global》。而今年呢？雖然沒有全員到齊，但也有一半成員參與。

Super Junior利特 神童、厲旭與圭賢將帶來全新節目《Surfer Junior》，據官方IG目前發文僅知和「衝浪」（Sufer）與「經營」有關。利特、神童、厲旭與圭賢共同擔任社長，帶領職員金鍾炫（原NU'EST JR）、《天空之城》金寶羅、《衣袖紅鑲邊》金康民（另譯金江珉）與《致我的星星》金江珉（另譯金強民），共8人在東海Surfyy沙灘展開特別的營業記。



比較有趣的是，裡頭兩位職員同名同姓皆叫「김강민」，一位1995生，一位1998年生，不曉得社長們到時候怎麼將兩人分開稱呼？Super Junior四位成員突然要「衝浪」也讓粉絲感到疑惑發問：「但誰真的會衝浪？」不過更早的徵詢顧客消息中顯示《Surfer Junior》經營衝浪與飲食的複合式店家，讓顧客們前來享受夏日浪漫露營，就不知道四位社長與四位職員有沒有機會也下水衝浪了。

《Surfer Junior》尚未有開播消息，僅公開參與陣容，粉絲得再耐心等待了。

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