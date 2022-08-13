《非常律師禹英禑》人權律師原型是前首爾市長朴元淳？ 劇組強烈否認：「與特定人物無關」

近日有網友指出《非常律師禹英禑》第12集的人權律師「柳齊夙」和已故首爾市長朴元淳存在多處相似，質疑有美化嫌疑，劇組對此做出了回應。

《非常律師禹英禑》好幾個故事都有參考真實發生過的案件，上週四播出的12集「白鱀豚」也是以一位律師的回憶文章為原型。 劇中米爾生命以不當方式勸導女職員自主辭職，女性人權律師柳齊夙為遭到解僱的女職員辯護。



原型案件是1999年的「農協社內夫婦解僱事件」，當時由3人共同擔任律師，其中一人就是朴元淳。 部份網友指出，劇中柳齊夙朗讀了詩人安度昡的《一塊煤磚》，朴元淳也曾在2010年做磚煤傳遞志願活動時朗讀同一首詩; 柳齊夙在屋頂種菜，朴元淳也曾推行在屋頂種菜的政策; 柳齊夙辦公室裡的標語牌貼滿便利貼，朴元淳的辦公室墻面也曾貼滿便利貼； 劇中多次提到從水族館放歸大海的三隻海豚，當年做出放歸決定的人也是朴元淳。因此質疑該劇「刻意美化朴元淳」。



對此，《非常律師禹英禑》劇組進行了強烈否認：「12集和其他集數一樣是從事件集中挖掘而來，與特定人物無關，請勿進行過度解讀和臆測。」

此外，朴元淳從1983年開始擔任人權律師，2011年上任首爾市長並成功獲得兩次連任。 2020年MeToo運動期間被女秘書起訴性騷擾，次日深夜被警方發現自殺身亡，遺書中表示「向所有人致歉」。

韓網友也對這一猜測感到無語，猜測提出該主張的「部份網友」是來自男超社區、對優秀的女性角色看不順眼：「追劇時完全沒想到朴元淳耶」、「他的家人可能都沒想到呢，您是粉絲會成員嗎？」 、「原本不知道呢，感謝告知kk」、「這樣的案件應該有很多吧」、「當時跟勞動和女性人權相關的案子幾乎都有朴元淳掛名，因為他是女性民友會的律師團成員」、「電視劇就當電視劇看吧」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞