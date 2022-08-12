百转千回～《猎钻缉凶》阿达玛斯下落再成谜，更多角色与事件卷入！河宇信&宋秀玄成彼此弱点（EP.5-6）

这两集很刺激！！

《猎钻缉凶》本周播出的第5、第6集，由於河宇信（池晟 饰）展开了阿达玛斯窃取行动，两集的剧情精彩度可说是直线上升，不过很可惜的是，收视率有下降的趋势。



两集下来揭晓了更多事情，包括确定了尹秘书（李诗媛 饰）是邀请河宇信的人，不过理由不是为了帮助河宇信，只是因为「他长得像权民祖（安普贤 饰）」。尹秘书和权贤祖（徐贤宇 饰）有染，想让殷惠秀（徐智慧 饰）爱上长得像权民祖的河宇信。另一个确定的事情是，金要员（崔灿浩 饰）一直偷偷掩护著河宇信，但尚不晓得理由。



特搜本部得知金瑞熙（李秀敬 饰）是重要目击者，利用她钓到宋秀玄（池晟 饰）强求与宋秀玄、河宇信双边合作，也抓到了A组的李科长。特搜本部甚至借刀杀人让宋秀玄误杀李科长，但最终折了兵也没问到线索，不过宋秀玄应该见到了金瑞熙目击的真凶，也就是A组李组长（吴代焕 饰）。



另一边河宇信抓紧重要人士都不在的时间偷阿达玛斯，结果惊觉白忙一场，因为权管家出差就是为了送走阿达玛斯。她拿了阿达玛斯是要重新做镶嵌设计，届时会在海松80周年纪念会上展示。殷惠秀得知此事便找到设计师悄悄打听。



河宇信没偷到阿达玛斯但称「还有事情要确认」，再次闯进权会长办公室一探究竟，从权会长房间意外透过秘道进入权管家房间，知道了她有个儿子。不过河宇信很快就被吴管家抓到，吴管家也确认了金要员有鬼。



下周播出的第7集预告，已知22年前身亡的宋顺浩非宋秀玄与河宇信生父，A组李组长再掌握更多讯息：宋顺浩分不清楚双胞胎兄弟谁是谁。李组长因弟弟李科长之死悲恸不已，决心要让宋秀玄尝到一样的痛苦，不晓得他会用何手段？若说权管家的弱点是儿子，那么宋秀玄和河宇信显然也是彼此的弱点，偷取阿达玛斯、逮捕权会长的整个计画必然会有更多变数。



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