《緊急迫降》《如果雨之後》疑造假觀影人次，警方扣押多家電影院與發行商如CGV、樂天影院、Showbox

近日，韓國三家電影院與三家電影發行商，因涉嫌造假觀影人次，遭到韓國警方以妨礙公務為理由進行扣押搜查。

首爾警察廳反腐敗與公共犯罪調查組，13日上午對CGV、Megabox、樂天影院三家電影院，以及Kidari Studio、樂天娛樂、Showbox三家發行商，執行了扣押搜查令，緣由即為涉嫌造假觀影人次、捏造票房排名，妨礙了電影振興委員會（映畵振興委員會，隸屬韓國國家政府機關文化體育觀光部）公務，影響電影振興委員會營運的上映廳入場券綜合電算網。



據TVDaily等媒體報導，警方接到相關情報後展開調查，已傳喚綜合電算網負責人作為證人，也掌握到了《如果雨之後》（雨若尚在場）、《緊急迫降》、《熱血男子漢》（熱血）等四部電影觀影人次遭造假的線索，扣押搜查是為了確保電影票券發行紀錄等資料尚在。



這波觀影人次造假事件，最早在2021年上映的《如果雨之後》開始，上映第5週票房排名在兩天內忽然從24名急升到第4名，由於沒有任何逆行的理由，開始引發大眾懷疑造假，懷疑是沒有觀眾的「幽靈上映」，而當時《如果雨之後》一方解釋是原本簽約的宣傳票沒有用掉，才會導致票房突然急升的狀況出現。



而去年8月上映的《緊急迫降》則是在預售率上面被質疑造假，因為部分影廳的深夜時段竟能同時售罄，10月就有議員提出來，認為是發行商自行購買電影票以造假排名。



韓國電影界這些年因Covid-19的關係受到很大衝擊，即便解封也不見好轉，就連大咖演員的電影無法帶動韓國電影復甦，如今再傳出一些電影票房造假，恐怕對韓國電影又會造成一大衝擊。

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