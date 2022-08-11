最動人心弦的愛情故事——最新音樂劇《BUNGEE JUMPING OF THEIR OWN》 8/21香港韓國同步直播！

如果想看這麼動人的愛情故事，明天下午3時正於放映戲院票房及網上同步開售！

故事是講述1983的一個下雨天，命中註定所愛跳進泰熙的傘下。仁宇(曹成允 飾)任由她離去甚至忘記問她的姓名…仁宇一直等著與她重逢終讓他遇上了泰熙…在這之前，他倆從不相信一見鍾情這回事，他倆竟墮入愛河並約定永恆的愛。當仁宇要入伍、他倆道別之時，以為只是短暫的別離卻意料之外地...17年後、2000年春天，仁宇在韓國一高校當老師…他早已盡量忘記他與摯愛泰熙所度過的時光。某日，他發現任教的中一位學生任玄彬(NU'EST成員Ren崔珉起 飾)的言行舉止泰熙竟然跟泰熙一模一樣，令到他心弦震動…



直播日期時間：2022.08.21 (日) 下午一時正

地點：嘉禾 MegaBox

嘉禾院線獨家與韓國同步直播



曹成允 飾演 徐仁宇

「來生我必定會找到妳...」

＊演員曹成允曾出演音樂劇《Jack the Ripper》、《霜花店》及電視劇《隧道》



高恩英 飾演 印泰熙

「雖然我遲了點...約定我必會找到你…」



崔珉起 (REN) 飾演 任玄彬

「愛情並非只是隨便撞入，你必須要認得對方...」

＊男團NU'EST出身的Ren 崔珉起近年非常活躍於音樂劇的演出，2020年出道音樂劇《Everybody’s Talking About Jamie》後，去年也出演了著名的百老匯音樂劇改編的《Hedwig and the Angry Inch》，以至8月21日尾場的《Bungee Jumping of Their Own》，接下來9月又會參與另一套大型音樂劇的演出。



池秀娟 飾演 惠珠

「你喜愛的人是我，對吧？ 說啊！」

＊Weki Meki成員池秀娟是隊內的隊長及主唱，今次是她首次參與音樂劇的演出。



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