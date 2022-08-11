現實比電視劇更狗血！《非常律師禹英禑》彩票案原型：丈夫遭肇事逃逸身亡，前妻一家繼承全部財產

上週的《非常律師禹英禑》第11集「鹽先生、胡椒小姐及醬油律師」講述了一樁因彩票而起的糾紛，其實這案件也有事實原型，且結局比劇情更加狗血諷刺。

劇中三個人用賭資買彩票、約好如果中獎就三人平分，其中一個丈夫分到錢之後立即跟妻子離婚、要求帶走全部獎金，還買了高檔進口車跟情人約會。 不料丈夫被卡車撞死，妻子作為第一順位繼承人不僅拿到全部獎金，也成為丈夫死亡保險的受益人，剛好填補了買車的缺口。



這個案件來自曹佑成（音）律師的隨筆集《一個喜悅勝過一千個悲傷》。 原型案件中，丈夫崔某與妻子金某戀愛3年結婚、育有一子一女，崔某婚後事業失敗、被同僚騙走投資金，於是開始沾染賭博。 劇中是3個人一起買彩票，原型案件中則是4個人要求平分60億韓元獎金（稅後），即是每人15億。

現實中原告也獲得勝訴，但隨後的發展略有不同。 崔某打官司拿到15億後經常喝酒和毆打妻子，最終離婚並和之前就認識的女子同居。 子女撫養權判給前妻金某，崔某只需給她5千萬賠償金、每月支付200萬撫養費。 崔某稱彩票全部綁定在信託、一分也不能給前妻，前妻打官司要求對半分也以敗訴告終。



劇中的丈夫大白天被卡車撞死，現實案件中則更為狗血：崔某在一個深夜遭遇車禍當場去世，車主還肇事逃逸、一直未能抓到。 崔某死亡當時沒有父母，也沒有法律上的妻子，第一順位繼承人就是他和金某的子女; 而因為子女尚未成年，所以監護人金某最終成為繼承財產的管理人。

不僅如此，崔某過世前一個月還買了高額的死亡保險，且沒有指定受益人，所以高達5億的賠償金額也由子女繼承。 結果就是，前妻金某實際上獲得了20億韓元。



曹律師在書中感慨：「難道就是為了這個結局才吵成那樣嗎？ 唉。」

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