最动人心弦的爱情故事——最新音乐剧《BUNGEE JUMPING OF THEIR OWN》 8/21香港韩国同步直播！

如果想看这么动人的爱情故事，明天下午3时正於放映戏院票房及网上同步开售！

故事是讲述1983的一个下雨天，命中注定所爱跳进泰熙的伞下。仁宇(曹成允 饰)任由她离去甚至忘记问她的姓名…仁宇一直等著与她重逢终让他遇上了泰熙…在这之前，他俩从不相信一见钟情这回事，他俩竟堕入爱河并约定永恒的爱。当仁宇要入伍、他俩道别之时，以为只是短暂的别离却意料之外地...17年后、2000年春天，仁宇在韩国一高校当老师…他早已尽量忘记他与挚爱泰熙所度过的时光。某日，他发现任教的中一位学生任玄彬(NU'EST成员Ren崔珉起 饰)的言行举止泰熙竟然跟泰熙一模一样，令到他心弦震动…



直播日期时间：2022.08.21 (日) 下午一时正

地点：嘉禾 MegaBox

嘉禾院线独家与韩国同步直播



曹成允 饰演 徐仁宇

「来生我必定会找到你...」

＊演员曹成允曾出演音乐剧《Jack the Ripper》、《霜花店》及电视剧《隧道》



高恩英 饰演 印泰熙

「虽然我迟了点...约定我必会找到你…」



崔珉起 (REN) 饰演 任玄彬

「爱情并非只是随便撞入，你必须要认得对方...」

＊男团NU'EST出身的Ren 崔珉起近年非常活跃於音乐剧的演出，2020年出道音乐剧《Everybody’s Talking About Jamie》后，去年也出演了著名的百老汇音乐剧改编的《Hedwig and the Angry Inch》，以至8月21日尾场的《Bungee Jumping of Their Own》，接下来9月又会参与另一套大型音乐剧的演出。



池秀娟 饰演 惠珠

「你喜爱的人是我，对吧？ 说啊！」

＊Weki Meki成员池秀娟是队内的队长及主唱，今次是她首次参与音乐剧的演出。



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