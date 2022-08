最动人心弦的爱情故事——最新音乐剧《BUNGEE JUMPING OF THEIR OWN》 8/21香港韩国同步直播！

如果想看这么动人的爱情故事,明天下午3时正於放映戏院票房及网上同步开售!

故事是讲述1983的一个下雨天,命中注定所爱跳进泰熙的伞下。仁宇(曹成允 饰)任由她离去甚至忘记问她的姓名…仁宇一直等著与她重逢终让他遇上了泰熙…在这之前,他俩从不相信一见钟情这回事,他俩竟堕入爱河并约定永恒的爱。当仁宇要入伍、他俩道别之时,以为只是短暂的别离却意料之外地...17年后、2000年春天,仁宇在韩国一高校当老师…他早已尽量忘记他与挚爱泰熙所度过的时光。某日,他发现任教的中一位学生任玄彬(NU'EST成员Ren崔珉起 饰)的言行举止泰熙竟然跟泰熙一模一样,令到他心弦震动…



直播日期时间:2022.08.21 (日) 下午一时正

地点:嘉禾 MegaBox

嘉禾院线独家与韩国同步直播



曹成允 饰演 徐仁宇

「来生我必定会找到你...」

*演员曹成允曾出演音乐剧《Jack the Ripper》、《霜花店》及电视剧《隧道》



高恩英 饰演 印泰熙

「虽然我迟了点...约定我必会找到你…」



崔珉起 (REN) 饰演 任玄彬

「爱情并非只是随便撞入,你必须要认得对方...」

*男团NU'EST出身的Ren 崔珉起近年非常活跃於音乐剧的演出,2020年出道音乐剧《Everybody’s Talking About Jamie》后,去年也出演了著名的百老汇音乐剧改编的《Hedwig and the Angry Inch》,以至8月21日尾场的《Bungee Jumping of Their Own》,接下来9月又会参与另一套大型音乐剧的演出。



池秀娟 饰演 惠珠

「你喜爱的人是我,对吧? 说啊!」

*Weki Meki成员池秀娟是队内的队长及主唱,今次是她首次参与音乐剧的演出。



