完全不吃「你為什麼每天穿同樣的T恤」這一套的SHINee泰民！Key爆料：只有他自己不知道XD

這條韓飯圈通用彩虹屁，在這位愛豆面前完全行不通。

韓飯圈的迷妹迷弟們一定都知道這條彩虹屁（意思為粉絲們花式吹捧自己的偶像，渾身是寶，全是優點，字面意思為就連偶像放屁都能把它出口成章面不改色地吹成是彩虹 ）吧。粉絲們一臉疑惑地問：「歐尼/歐巴為什麼每天都穿同樣的T？」 此時愛豆的表情更加疑惑，反問：「什麼？」然後粉絲會開心表示：「Cutie！」 粉絲們屢試不爽，愛豆們每次都被他們逗得哈哈大笑或害羞到想捂臉。然而這一套在SHINee泰民面前完全行不通！



因為泰民真的非常喜歡穿同一件T啊，一件T恤穿4年也是少見了，尤其是他這樣人氣火爆的愛豆團成員，掙的錢肯定不會少，只能說泰民太節約了。



這件T恤更是領子穿到鬆了許多依舊還在穿，從看不到鎖骨到鎖骨全部露出來，難道是泰民最愛的一件？算啦，就當是泰民送給粉絲的福利吧，畢竟歐巴的鎖骨也不是天天能見到的。



有粉絲嘗試套路泰民，沒想到泰民卻表示：「看起來像同一件，但是有細微的差別。」接著有人將聊天截圖放到了Key的「孤獨房」，Key解釋：「他真的太搞笑了，明明是同一件衣服，只有他自己不知道，他一直相信有兩件。」



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