錄同一檔節目一個被罵慘一個被誇衝上熱搜：權律因「成勛態度事件」，人品被讚！

權律因為在節目上展現了和成勳完全相反的態度，而衝上熱搜，受到了廣大觀眾的讚美。

9日，tvN綜藝《排隊餐廳》在播出後，嘉賓成勛就捲入了態度爭議。先是不滿排隊，之後又在餐桌上甩汗、用夾子直接夾肉放到嘴裡，一些列行為另觀眾們吐槽不斷，直指他「油膩」、「人品差」、「態度爛」等。隨後成勛道歉表示一切都是為了節目效果而已。



事情並未在成勛道歉後停止發酵，此時不少觀眾都想起了之前曾經參加過《排隊餐廳》錄製的權律，他與成勛完全不同的低調、謙虛態度引爆觀眾好感，權律也因此衝上了韓網熱搜頭條，相關新聞被廣大網友點讚支持。



當期的節目中，權律不僅向節目組和朴娜萊等嘉賓推薦了自己經常去的餐廳，還提前到門口排隊，完全沒有明星架子。而選擇這家餐廳的原因也是權律綜合考慮了朴娜萊和「挑食的的太陽」（知名美食YouTuber）的口味。眾人排隊途中，突然天降大雨，權律用手替兩位女生遮擋，十分的細心體貼。排隊時，權律又怕朴娜萊等人無聊，總是不停找話題聊天，還說：「一邊等一邊祈禱快點讓我們進去。」





權律的紳士風度不止這些，吃飯時還秀了一把個人技，明顯能看出他為了節目效果有多努力。看到「挑食的的太陽」被辣到，立刻起身倒水，聽到對方說「肉餅太大了」也積極回應「要不要幫你剪小一點」。前兩家餐廳全都是權律親自推薦的地方，朴娜萊不禁大讚：「節目組和我、太陽要給權律行大禮才行。」對權律的安排非常滿意。



因為成勛的態度問題，權律的事情再次被媒體翻出來報導，網友們留言稱：「權律真的太貼心了，原本不太關注他，現在對他超有好感」、「路人轉粉」、「有風度、顏值高」、「對啊，這才是上節目的態度」、「 比起某些人，權律真的太好了」、「都是拿錢幹活了，為什麼就不能等呢」、「節目去麻煩不要再請不喜歡排隊的嘉賓了」等。

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