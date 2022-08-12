【劇透】《非常律師禹英禑》EP.14信息量超大！新增CP Line，「鯨魚CP」要BE了嗎

《非常律師禹英禑》劇情進入尾聲，新一集資訊量有點大！

第14集依舊圍繞黃地寺收取過路費3000塊（韓幣，下同）是否合理的訴訟案展開。 黃地寺主持提到3008號國道建設當時的事情，稱1983年修路前黃地寺就以修路會導致動物和人遭遇車禍而喪命為由一直反對，但政府並未聽取僧人們的意見，而是強行開道修路，並讓寺廟收取過路費。 主持認為一旦收費，會減少人流來往，可以減少殺生、避免車禍發生，因此堅持覺得收費是正確且必須要做的事情。



另一邊「鯨魚CP」的戀情也遇到了波折，禹英禑（朴恩斌 飾）先是聽到李濬浩（姜泰伍 飾）姐姐所說的「你應該找讓你幸福的人，而非需要你照顧的人」，接著又遇到了鄭明錫（姜其永 飾）的前妻崔知秀（李允智 飾），和她聊完之後就陷入了「自己是否能夠讓李俊浩幸福」的苦惱中。 在和李濬浩一起看鯨魚時，禹英禑一句「我們還是不要交往了」劃清了兩人的界限。 李濬浩傷心追問卻沒得到任何答案。



「鯨魚CP」就這樣分手了，但「鄭明錫組」似乎又要多出一對社內CP，就是崔秀妍（河允景 飾）和權敏宇（朱鍾赫 飾），崔秀妍了解到權敏宇從小的經歷，並看到他之前鮮少流露出的人情味，內心開始動搖。



先是吐血，接著又在法庭上暈倒，連續折騰了2集的鄭明錫律師被診斷為胃癌3期，5年生存率僅為30~40%，看得觀眾們大受打擊。 作為觀眾們最喜歡的男配之一，是他會禹英禑的法律事業保駕護航，是他一心指導組內成員成長為可靠、專業的律師，也是他始終為委託者們考慮，力求最好的判決。 這樣有血有肉、立體飽滿的角色，編劇卻安排了如此俗套的癌症梗，讓觀眾們很揪心。



《非常律師禹英禑》離大結局僅剩下2集，第15集預告中禹英禑被通知「OUT」，權敏宇和崔秀妍抱著驚慌失措的她，令人十分好奇到底又發生了什麼事情。劇情將走向何處，讓我們繼續關注吧。



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