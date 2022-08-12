录同一档节目一个被骂惨一个被夸冲上热搜：权律因「成勋态度事件」，人品被赞！

权律因为在节目上展现了和成勋完全相反的态度，而冲上热搜，受到了广大观众的赞美。

9日，tvN综艺《排队餐厅》在播出后，嘉宾成勋就卷入了态度争议。先是不满排队，之后又在餐桌上甩汗、用夹子直接夹肉放到嘴里，一些列行为另观众们吐槽不断，直指他「油腻」、「人品差」、「态度烂」等。随后成勋道歉表示一切都是为了节目效果而已。



事情并未在成勋道歉后停止发酵，此时不少观众都想起了之前曾经参加过《排队餐厅》录制的权律，他与成勋完全不同的低调、谦虚态度引爆观众好感，权律也因此冲上了韩网热搜头条，相关新闻被广大网友点赞支持。



当期的节目中，权律不仅向节目组和朴娜莱等嘉宾推荐了自己经常去的餐厅，还提前到门口排队，完全没有明星架子。而选择这家餐厅的原因也是权律综合考虑了朴娜莱和「挑食的的太阳」（知名美食YouTuber）的口味。众人排队途中，突然天降大雨，权律用手替两位女生遮挡，十分的细心体贴。排队时，权律又怕朴娜莱等人无聊，总是不停找话题聊天，还说：「一边等一边祈祷快点让我们进去。」





权律的绅士风度不止这些，吃饭时还秀了一把个人技，明显能看出他为了节目效果有多努力。看到「挑食的的太阳」被辣到，立刻起身倒水，听到对方说「肉饼太大了」也积极回应「要不要帮你剪小一点」。前两家餐厅全都是权律亲自推荐的地方，朴娜莱不禁大赞：「节目组和我、太阳要给权律行大礼才行。」对权律的安排非常满意。



因为成勋的态度问题，权律的事情再次被媒体翻出来报导，网友们留言称：「权律真的太贴心了，原本不太关注他，现在对他超有好感」、「路人转粉」、「有风度、颜值高」、「对啊，这才是上节目的态度」、「 比起某些人，权律真的太好了」、「都是拿钱干活了，为什么就不能等呢」、「节目去麻烦不要再请不喜欢排队的嘉宾了」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻