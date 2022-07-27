《熊孩子》團結大會就是意想不到的場場大戰，弱者都有機會出頭！「金肌肉」金鍾國其實也不難對付XD

好勵志XDD
《我家的熊孩子》24日播出的最新EP.302，熊孩子們展開「第8+1屆熊孩子團結大會」，曾經讓觀眾笑破肚皮的水上對戰又來了！
此次因為牽涉新任班長選舉，分成了「俊昊隊」和「常敏隊」和。藍色的俊昊隊由金俊昊領軍，帶領卓在勳、金鍾國、林元熙與崔振赫；紅色的常敏隊由李常敏領軍，帶領金希澈、金鍾旼、吳珉錫與「熊孩子實習生」許卿煥。
第8+1屆熊孩子團結大會和往常無異，依舊驚喜滿點，比賽結果想都想不到！以下涉及劇透！
水上對抗賽結果……金鍾旼勝林元熙，卓在勳勝吳珉錫，希澈勝金俊昊！你沒看錯，看似比較弱的金鍾旼、卓在勳與金希澈都贏了！雖然有人贏得挺虛無的XD，但真的是「體弱出頭天」的時代！所有對戰組合，大概只有崔振赫是「正常發揮」，他終於穿了正常泳褲也發揮了正常實力，打下了李常敏。
人人都畏懼的金鍾國呢？「小孩肌肉」許卿煥在開戰前不停挑釁「金肌肉」金鍾國，放話：「鍾國哥累積的名聲，我都會打翻的，不是肌肉漏洞嗎？」金鍾國根本沒看在眼裡：「打翻什麼啊？我用這個棒子給你鑽個洞！」
許卿煥和金鍾國纏鬥許久，看起來只有挨打的份，但他試著突破危機，疑似利用巴西柔術技能勾住金鍾國的腳、穩住自己不落水。想不到，金鍾國反而把許卿煥的腳壓得緊緊的，趁機把許卿煥當沙包狂K！讓許卿煥一度想丟白毛巾投降。
在許卿煥的堅持不懈的努力下！他反轉了情勢！他抬起自己的腳，手也順勢抓住金鍾國的腳，把他推了下水！創造奇蹟的他，收到了同隊熊孩子與演播室裡媽媽們熱烈掌聲！
▼水上大戰相關影片
下集《熊孩子》預告展開籐球對決，金鍾國再度意外失利！接續他之後，金鍾旼、崔振赫與林元熙等人也「臭腳」上身，沒踢中球更跌倒……下集特別MC還是講話一針見血的陳瑞妍，陳瑞妍曾在《脫掉鞋子恢單4Men》和熊孩子恢單男們談話交手過啊！
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