8+1屆《熊孩子》團結大會臭腳、黑洞滿天飛～希澈超惱人挑釁奏效，金鍾國再失利

希澈真的沒在怕XDDD

31日播出的《我家的熊孩子》第9屆熊孩子團結大會，依舊是笑點滿滿。

*前情提要：‎《熊孩子》團結大會就是意想不到的場場大戰，弱者都有機會出頭！「金肌肉」金鍾國其實也不難對付XD

網式足球開打前，兩隊「俊昊派」與「常敏派」各取團隊口號，俊昊派的口號不止被常敏派吐槽毫無殺傷力，常敏派取的口號「俊昊派完全Unbalance（不平衡）」更是針對俊昊派而來，十足挑釁。



網式足球可說是「臭腳」大集合，接球失誤是常有，但許多人接球不利還滑到，糗樣連隊友都感到丟臉，金鍾國更因為表現不如預期成為常敏派笑柄！希澈就是頭號挑釁發起者，完全沒在怕金鍾國。



前半場俊昊派一直被壓著打、士氣低落，幸好後來居上，兩隊廝殺難分難捨，最後一球你來我往數次可謂精彩！俊昊派扳回顏面勝利。

水上浮板對戰，「遊戲黑洞」、「牛仔褲赫」崔振赫彷彿重出江湖，貿然進擊的下場就是虛無的落水，不僅他本人黑人問號，俊昊派隊友、棚內MC與媽媽們也看傻眼。



為了對付「老虎」金鍾國，常敏派可是卯足全力，不止專攻金鍾國還故意惹毛他，場面一度宛如貓咪逗老虎相當有趣。玩了兩輪下來，想不到許卿煥最後再度成了英雄，成功用寶寶肌肉和金鍾旼推下「金肌肉」金鍾國！



不過這屆團結大會還是維持一貫的「猜不透」。常敏派英雄許卿煥想抽金鑰匙失敗，抽到了「讓金鍾國彈額頭」……許卿煥被彈到頭昏，可憐兮兮的說：「打了前面為什麼是後面在痛？」



因為金鑰匙沒被抽中，大家決議玩Bingo讓贏家爭取，最後贏家待下集揭曉。

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