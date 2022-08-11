《非常律師禹英禑》人物座位表：若與禹英禑及汪洋律師事務所的同事成了同學，你最想坐在誰的身邊呢～

《非常律師禹英禑》的熱播也衍生出了不少有趣的討論。

比如，最近超流行的「選座位」，如果是你，你要和誰成為同桌呢？



심심해서 만들어본 우영우 자리 정하기



인용으로 다들 해주세요 어느 자리가 좋은지 pic.twitter.com/6x9YgkTdde — 로즈 (@0o0o0410) August 8, 2022

權敏宇（朱鐘赫 飾）旁邊的1號位：坐在這裡就能壓制住權敏宇，讓他不能欺負wuli禹英禑。



韓宣榮（白智媛 飾）旁邊的2號位：代表很有眼光，一定可以好好督促我學好專業課。



鄭明錫（姜其永 飾）旁邊的3號位：能力強、懂社交、團結同學的學霸！有不會的問題，問他就對了！



禹英禑（朴恩斌 飾）旁邊的4號位：一定不能坐在這裡，不然每分每秒都在關注可愛的她，完全無心學習吧！



李濬浩（姜泰伍 飾）旁邊的5號位：校草級人物，開始糾結了！



董格拉米（朱玄英 飾）旁邊的6號位：只要不吵著她睡覺，感覺做什麼都可以！萬一被人欺負了，還有人罩著！



太守美（陳慶 飾）旁邊的7號位：全場死亡位置，動都不敢動！



柳齊夙（李鳳輦 飾）旁邊的8號位：2號學霸，壓力很大！



崔秀妍（河允景 飾）旁邊的9號位：冬日暖陽，誰會不喜歡呢？ 長得美、家境好、性格好、學習還好的完美同學！



小編決定坐在9號位置，先下手為強，大家怎麼選呢？

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