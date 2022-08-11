《非常律師禹英禑》人物座位表：若與禹英禑及汪洋律師事務所的同事成了同學，你最想坐在誰的身邊呢～

《非常律師禹英禑》人物座位表：若與禹英禑及汪洋律師事務所的同事成了同學，你最想坐在誰的身邊呢～

明星   2022年8月11日   星期四08:30   Tracy  

（封面圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

《非常律師禹英禑》的熱播也衍生出了不少有趣的討論。

比如，最近超流行的「選座位」，如果是你，你要和誰成為同桌呢？

權敏宇（朱鐘赫 飾）旁邊的1號位：坐在這裡就能壓制住權敏宇，讓他不能欺負wuli禹英禑。
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

韓宣榮（白智媛 飾）旁邊的2號位：代表很有眼光，一定可以好好督促我學好專業課。
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

鄭明錫（姜其永 飾）旁邊的3號位：能力強、懂社交、團結同學的學霸！有不會的問題，問他就對了！
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

禹英禑（朴恩斌 飾）旁邊的4號位：一定不能坐在這裡，不然每分每秒都在關注可愛的她，完全無心學習吧！
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

李濬浩（姜泰伍 飾）旁邊的5號位：校草級人物，開始糾結了！
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

董格拉米（朱玄英 飾）旁邊的6號位：只要不吵著她睡覺，感覺做什麼都可以！萬一被人欺負了，還有人罩著！
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

太守美（陳慶 飾）旁邊的7號位：全場死亡位置，動都不敢動！
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

柳齊夙（李鳳輦 飾）旁邊的8號位：2號學霸，壓力很大！
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

崔秀妍（河允景 飾）旁邊的9號位：冬日暖陽，誰會不喜歡呢？ 長得美、家境好、性格好、學習還好的完美同學！
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

小編決定坐在9號位置，先下手為強，大家怎麼選呢？

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