成勛出演《排隊餐廳》用夾子吃肉+甩汗引發爭議！所屬社發文道歉：「本來想做得有趣一點，但有點過了」

成勛作爲嘉賓出演9日播出的 tvN綜藝《排隊食堂》。當天，他和朴娜勑、「美食YouTuber」挑食的新姐一起體驗鍋蓋燉辛奇（泡菜）和大腸辣燉安康魚的美食店。

節目中，成勛在食堂營業之前，看到長長的排隊隊伍後，表現出不耐煩的樣子。成勛說著：「去別的地方吧！那真的要等到輪到我了爲止嗎？我不能排隊，不是去尋找美食店的類型，只要有一名等待的人，就會馬上去別家。」對此，有人指出成勛沒有正確理解《排隊食堂》的節目概念。



之後，成勛在食堂裡的樣子再次引發爭議。爲了烤肉，挑食的新姐獨自使用一個烤盤，成勛則和朴娜勑一起使用一個烤盤。但是...成勛用烤肉的夾子吃飯，還用那個夾子烤肉；在吃燉辛奇時，把頭往左用力搖晃流下了汗，朴娜勑說：「外面漏水了嗎？」成勛泰然自若地回答：「出汗了！」



這也網友們指責：「居然這麼甩汗...好髒」、「長這麼大第一次見到這種人」、「甩汗真的影響食慾」、「在哪學的餐桌禮儀...誰來教他一下吧！還拿肉出氣」、「他的眼神看起來很生氣」、「幹嘛在節目上這樣」等等。

시발 밥처먹다가 땀닦는건 몰라도 땀 터는 새끼는 또 첨보네 pic.twitter.com/dG8EYo9M13 — (우울띠ㅠ) (@q30nfk) August 9, 2022

因為不禮貌、不衛生而引發爭議，今日（10日）成勛的所屬社也表示：「（成勛）本來想要做得有趣一點，所以好像有些誇張了。如果觀眾們感到不舒服的話，很抱歉，今後將更加細心觀察。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞