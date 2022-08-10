成勋出演《排队餐厅》用夹子吃肉+甩汗引发争议！所属社发文道歉：「本来想做得有趣一点，但有点过了」

成勋作爲嘉宾出演9日播出的 tvN综艺《排队食堂》。当天，他和朴娜勑、「美食YouTuber」挑食的新姐一起体验锅盖炖辛奇（泡菜）和大肠辣炖安康鱼的美食店。

节目中，成勋在食堂营业之前，看到长长的排队队伍后，表现出不耐烦的样子。成勋说著：「去别的地方吧！那真的要等到轮到我了爲止吗？我不能排队，不是去寻找美食店的类型，只要有一名等待的人，就会马上去别家。」对此，有人指出成勋没有正确理解《排队食堂》的节目概念。



之后，成勋在食堂里的样子再次引发争议。爲了烤肉，挑食的新姐独自使用一个烤盘，成勋则和朴娜勑一起使用一个烤盘。但是...成勋用烤肉的夹子吃饭，还用那个夹子烤肉；在吃炖辛奇时，把头往左用力摇晃流下了汗，朴娜勑说：「外面漏水了吗？」成勋泰然自若地回答：「出汗了！」



这也网友们指责：「居然这么甩汗...好脏」、「长这么大第一次见到这种人」、「甩汗真的影响食欲」、「在哪学的餐桌礼仪...谁来教他一下吧！还拿肉出气」、「他的眼神看起来很生气」、「干嘛在节目上这样」等等。

시발 밥처먹다가 땀닦는건 몰라도 땀 터는 새끼는 또 첨보네 pic.twitter.com/dG8EYo9M13 — (우울띠ㅠ) (@q30nfk) August 9, 2022

因为不礼貌、不卫生而引发争议，今日（10日）成勋的所属社也表示：「（成勋）本来想要做得有趣一点，所以好像有些夸张了。如果观众们感到不舒服的话，很抱歉，今后将更加细心观察。」



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