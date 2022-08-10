WSG Wannabe演唱會KCM&鄭知蘇「袖套組合」超有哏，連劉在錫也參一腳！告別之曲眾人還沒唱完就哽咽

鄭知蘇辛苦了XDDD WSG Wannabe最後還是要迎來告別，以後一定要再合體！！

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）6日播出的WSG Wannabe演唱會下半部，各種小分隊組合裡有驚喜來賓！在帶給觀眾一次次驚喜後，12名成員與6名代表最終還是得迎來告別。

陸續推出「老么s」、「姐姐s」、「Rose Gloden」……等組合，最驚喜也最搞笑莫過於「知蘇Harmonica」。知名的袖套歌手(?)KCM驚喜登台，和先前不小心模仿KCM的鄭知蘇合唱自己的名曲〈夜空的星星…〉。鄭知蘇此次打扮進化了，連KCM近年的隨身單品藍芽耳機也戴上。



KCM很投入表演，但懷舊的搖擺動作讓鄭知蘇第一句就失笑，她還為了努力拉回真摯的感情打了自己一下，觀眾看了都笑了。更有趣的是，戴著貝蕾帽一身復古的MC劉在錫也參一腳。有兩人在旁「亂舞」，知蘇更辛苦了。



和觀眾說再見之時，鄭知蘇被同化吹起口琴喊：「知蘇Harmonica。」觀眾看了要笑翻！



WSG Wannabe歷經3個月的旅程終要告別最終還是得和觀眾告別迎來別離，最後演唱團體曲〈如果閉上眼睛〉，尹恩惠負責最後一句還沒唱完就哽咽了，其他成員也紛紛落下淚來。朴真珠說：「變成老奶奶也會記得這段時光，作為偶像生活很幸福。」鄭知蘇形容這段時間「短暫卻幸福」。



節目片尾回顧3個月來的點點滴滴、悄悄錄下的更多感言……「對我們來說這不是最後」，趙賢雅、尹恩惠、Navi、權真我、Kota、鄭知蘇、Hynn、李寶藍、SOLE、朴真珠、昭娟、申美娜、愛琳娜金、宋恩伊、大ul、潮ul、劉美珠、劉八峰……WSG Wannabe後會有期。

▼相關影片





草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞