清潭洞夫妇爱情特辑2.0！李政宰&郑雨盛《家师父一体》重现BLACKPINK默契穿搭，郑雨盛秒认关系「超越事实婚姻」

这集小编姨母笑没停过XDD 给制作组加鸡腿!!!

《家师父一体》7日播出的EP.232，「清潭洞夫妇」李政宰与郑雨盛为合演的电影《猎首密令》（HUNT）登场并担任一日师父，整场下来根本就是继《文明特急》后的「爱情特辑2.0」。

*前情提要：‎「爱情」全纪录！《文明特急》搜罗清潭洞夫妇放闪名场面，两人太爱腻在一起让JaeJae &田慧振听不下去XD‎

李政宰穿著粉红色西装搭上大珍珠项炼走进来，抢眼的造型马上就和简陋(?)的公司装潢形成对比。工作人员问李政宰有没有看到郑雨盛穿了什么，说出「情侣装」、「一起上班」几个字，但李政宰笑说：「我们还没有到这种程度，虽然有传闻是『清潭洞』夫妇……」



结果，郑雨盛登场穿了黑西装，重现《文明特急》提到的「BLACKPINK」情侣装啊！制作组还特意在两人同框的画面放上粉红泡泡特效、背景播放李升基的〈跟我结婚好吗〉，工作人员见两人相处的很舒适说：「像老夫老妻一样。」郑雨盛回应：「昨天也一起下班的。」看来虽然不是一起上班的关系，但是是一起下班的关系啊！





弟子们一见到李政宰与郑雨盛两位大明星就说「彷佛参加结婚典礼一般」，所有人都很庄重、特地梳妆打扮了一番。李升基得知两人是24年CP的关系更直言：「几乎是事实婚姻（有婚姻生活但没有登记）了吧？」郑雨盛爽快的回答：「超越事实婚姻了啊！」



李升基看了看两人情侣装加上李政宰的珍珠项炼后又说：「谁看了都能看出谁是爸爸谁是妈妈。」指郑雨盛是爸爸、李政宰是妈妈，郑雨盛笑到退下萤幕，李政宰也自嘲：「像清潭洞夫人。」笑翻全场。



制作组还为清潭洞夫妇准备了「爱情默契测验」，要两个人演出自己的作品让对方猜，弟子们连连因他们在眼前上演名场面而惊呼，也为两人默契直拍手（他们都看过彼此的戏啊）！



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