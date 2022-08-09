MONSTA X除I.M全員續約，I.M寫下親筆信：「MONSTA X對我很重要，會繼續和MONBEBE在一起」

MONBEBE鬆了一口氣了吧，能繼續下去實在太好了！

男團MONSTA X昨（8）日由經紀公司STARSHIP娛樂宣布，成員SHOWNU、元虎、民赫、基賢、亨元與周憲均完成續約，I.M雖不續約但團體維持6人體制。

STARSHIP發布聲明表示和I.M歷經了長時間面對面的對談，但遺憾的要結束了專屬合約，而其他五位成員均續約了，不過「因為6名成員對MONSTA X和MONBEBE（粉絲）的愛始終如一，所以和I.M達成了組合不變的協議」。

STARSHIP也對I.M這段日子的付出表達感謝，且表示會為I.M接下來的全新活動以及未來的發展應援。至於留在原公司的5名成員，將以累積的信任為基礎，盡一切努力讓成員們的活動更加精采。

離開STARSHIP的I.M亦在官咖寫下親筆信，說明自己和STARSHIP已合作7年時間，但覺得自己需要新的挑戰，「真心感謝這段時間一起歡笑、一起哭泣、一起度過許多日子的STARSHIP家人們」。

I.M更強調會持續以MONSTA X身分活動，感性寫下：「和MONBEBE一起創造了最幸福、最閃耀的瞬間，MONSTA X的活動對我來說很重要，MONSTA X會一如往常和MONBEBE在一起，MONBEBE我愛你們，我會成為比現在更加成長的任創均I.M，感謝大家。」

由於今年5月就曾傳出成員Shownu、基賢與亨元已完成續約，而其他成員仍在積極討論中，在續約結果塵埃落定之後，不少粉絲都覺得鬆了一口氣，也認為MONSTA X差不多要進入軍白期（隊長Shownu服役中），個人活動也會增加所以沒關係，有粉絲這麼說：「能維持MONSTA X就很感謝了。」

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