「看好了，姐唱歌啦〜」《Street Woman Fighter》Honey J將於8月發行首張專輯！

因參與節目《Street Woman Fighter》而廣受觀眾喜愛的超人氣舞者Honey J終於要進軍歌壇發片啦！除了讓大家看見強而有力的精采舞姿外，她還要展現歌唱實力，不知道歌曲是否也是與她的舞台表演一樣，有著活力與性感的魅力？

Honey J是去年播出的Mnet節目《Street Woman Fighter》冠軍團隊「Holly Bang」的隊長，節目播出當時她以同時兼備女子帥氣的領導能力以及可愛魅力，具有反轉美的特質，受到廣大觀眾們的喜愛，甚至她在節目中的一句話「看好了，這是姐姐們的戰爭。」也成為時下的流行語之一。



在舞蹈節目播出後，人氣爆棚的Honey J還曾參與節目《不會傷害你xStreet Woman Fighter》、《奔跑的姐姐－魔女體力籃球部》、《突然的逆襲》等演出，當然也透過《Street Woman Fighter》演唱會與粉絲們見面。最近更以彩虹會員身份演出MBC招牌綜藝節目《我獨自生活》，不斷圈粉人氣還在上升中，朴宰範在今年3月新成立的娛樂公司MOA Vision也與Holly Bang團隊共同合作，宣告一個全新的開始。



Honey J在Holly Bang以及至親好友所屬公司的代表朴宰範的協助之下，成功正式進行了音源發表，而這也是大家相當期待Honey J的首張專輯的原因之一。

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