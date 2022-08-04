【有片】池昌旭X秀英X成東鎰《說出你的願望》將於下週三（10日）首播！私心希望這種搞笑又浪漫的劇情可以多一點XD

秀英對池昌旭飛踢和捏臉感覺毫不留情…（笑）

將接檔《魔咒的戀人》於下週三迎來首播的KBS 2TV新水木劇《說出你的願望》，由池昌旭、秀英、成東鎰等主演，描述被逼到人生盡頭岌岌可危的青年，來到臨終關懷醫院幫大家實現最後一個願望，同時也治癒自己傷痛的故事。

官方陸續公開海報及預告，可以感受到這是一部笑中帶淚、淚中帶笑的作品。作家希望通過《說出你的願望》，再現以前那種全家一起吃水果、看電視，互相討論劇情的溫馨場景。

當然，池昌旭與秀英的羅曼史也是一大看點。在第3版預告中，可以看到徐妍珠（秀英 飾）對著初到臨終關懷醫院的尹僑萊（池昌旭 飾）大喊：「喂！你就是今天來報到的社會志願者嗎？」看到對方態度輕浮、又開著顯眼的紅色跑車，妍珠上來就是一個飛踢：「社會志願者怎麼會以這種造型出現呢？」

接著，僑萊換上花花衣服幫植物澆水，並且想著妍珠（他叫她大嬸XD）碎念：「有點奇怪…」躺在床上翻來覆去、夜不能寐的妍珠也有這個想法：「真的遇到奇怪的人。」感覺不是很對盤的兩個人，大半夜的居然互扯頭髮！

妍珠叫僑萊「變態」，僑萊覺得妍珠「不正常」。可能會列入經典的畫面來了，妍珠用力的掐了掐僑萊的雙頰，超級可愛！突然，畫風一轉，妍珠向僑萊表白：「我愛你」，僑萊慎重回答：「我也，非常、非常愛你」，讓妍珠忍不住爆笑。（感覺是在演戲？）而這種劇情，也讓粉絲們表示：「希望可以多來一點就好！」

池昌旭在劇中換了不少衣服，花襯衫加西裝外套、各種運動服等。而他從「厭世臉」到投入社會工作的轉變，也讓人好奇劇情發展；秀英在劇中則大展「肌肉」，個性爽朗、豪邁的她，很難不讓人喜歡啊～

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