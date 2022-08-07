IU演唱會嚴防黃牛出奇招：舉報者獲贈門票及周邊，黃牛開除粉籍、永躺黑名單

從強硬起訴網絡惡評者到防範黃牛，各個公司都該跟IU所屬社學學啊！

IU將在9月17和18兩日於奧林匹克主競技場（蠶室綜合運動場）舉辦演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》，為防止出現黃牛票、讓真正的粉絲能夠進到現場，近日在所屬社官網貼出相關處置方針。



一旦發現門票是從二手交易網站或個人SNS獲得，將取消該座位的購買記錄、不得入場，並對購票人採取法律措施。 如果購票人和票販是IU粉絲會會員，將立即開除會籍、列入黑名單，以後所屬社主辦的所有IU付費演出都不得參加。



反之，如果粉絲發現黃牛票交易並向所屬社舉報，一旦確定公演時間、座位信息、購票號碼等信息真實，將獲得如下獎勵：如果舉報者已購買本次演唱會門票，將獲贈周邊商品; 如果還未購買門票，則直接由所屬社贈送門票一張！



IU是第一位在奧林匹克主競技場舉辦單獨演唱會的韓國女歌手，演唱會將於8月8日上午向粉絲會員優先售票，11日開始面向大眾售票。



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