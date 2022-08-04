《外星＋人》讓柳俊烈大喊圓夢！與崔東勳導演合作拍攝長達13個月拍到個性都變了！

最近熱映中的電影《外星＋人》話題不斷，劇情描述外星人能夠將自己星球上的囚犯拘禁在人類腦中，為了追捕逃脫的外星囚犯，管理者卡德穿梭古今與外星人展開追逐戰。而演員柳俊烈在片中飾演一位高麗時期的道士無勒，他也對於終於能夠與崔東勳導演合作感到榮幸，圓了自己長久以來的夢想。

演員柳俊烈一直以來都夢想能與崔東勳導演合作，從以前就關注導演的作品，甚至在課堂上的作業主題，都選擇了崔東勳導演的《田禹治：超時空爭霸》，可見得是崔導演的鐵粉。柳俊烈表示，他個人認為電影最重要的就是要有趣，甚至有趣到讓人忘了時間都要看下去，並且要能夠輕鬆地觀賞，在之後再度想起時還能開心輕鬆的重新再看一次。柳俊烈認為崔東勳導演就是最符合以上特質的導演，所以很希望能夠與他合作。



能夠接到導演的邀請令他相當開心，不過柳俊烈也擔心自己的形象是否符合選角。他曾在《信徒》等作品中給人一種冷酷的形象，似乎觀眾們滿接受這樣的他，在首次會議之後他甚至非常擔心可能因此不會被選上，幸好最終大家還是看見了他的演出，也讓他圓夢與崔導演合作，並且演出了本片的第一部與第二部，兩人合作拍攝了長達13個月。



由於拍攝的時間拉得很長，也讓柳俊烈覺得拍得相當悠閒，還有種邊拍邊玩的感覺，也因為必須長時間投入角色，以片中「無勒」的個性思考著，甚至身邊的人都覺得他的個性改變了，自己也有那麼一點覺得不太一樣了。當然在拍攝完成後的失落與惋惜感也比以往更深。他還透露第一集只算是一下子展開了非常多的內容以及線索，第二集的重心可能放在「無勒」的轉變，也請大家一起期待這樣的故事會有什麼樣的完整結局。



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