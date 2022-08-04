《緊急迫降》在韓上映首日票房冠軍！老么任時完變身恐攻嫌犯~演技受李炳憲及宋康昊肯定！

斥資275億韓元打造的前所未見災難鉅作《緊急迫降》，8月3日在韓上映後，首日即以超過35萬觀影人次空降韓國票房冠軍！《緊急迫降》故事敘述一架飛機在28000英呎高空，遭遇難以想像的生化攻擊，不但使得陸地上的人們和飛機上的乘客命懸一線，這架飛機的降落存亡更影響美日韓等全世界的命運，而所有人試圖在這前所未見的災難中找到生機！

《緊急迫降》集結坎城影帝宋康昊、坎城影后全度妍、李炳憲、金南佶、任時完、朴解浚、金素辰等華麗卡司，以扣人心弦的精湛演技，完美表現出身處災難中的人們複雜的心境和真實的情緒，加上逼真的機內災難場景，以及陸地上刺激的衝突追擊場面，都令觀眾直呼是前所未見的災難巨作，全程高潮緊張到無法呼吸。一字排開的華麗演員陣容，令人留意到的是一項是演藝圈被視為「乖乖牌」的任時完，在《緊急迫降》中將詮釋一名恐攻嫌犯，導演也提到了為何選擇外型可愛溫柔的任時完。



韓在林導演表示：「其實這選角的靈感是源自美國2017年的拉斯維加斯槍擊案，我認為那也是一次恐攻事件，是場災難。搜尋關於那名恐攻嫌犯的資料後，發現他其實非常平凡，家庭狀況也很普通，而且其實他哥哥比他還關心槍械相關的事。因此我希望能以十分平凡的人物來帶出《緊急迫降》的故事。」導演表示因為參考了這起事件後，他才決定請形象一直很好的任時完來擔綱這個角色。偶像團體出身，出道12年的任時完，藉由《未生》、《他人即地獄》、《正義辯護人》、《不汗黨：壞傢伙們的世界》等作展現精湛的演技，成為眾所公認的實力派演員，而許多觀眾觀賞完《緊急迫降》後，都對任時完瘋狂的演技驚嘆不已，還說以後若看到任時完可能會感到害怕。



李炳憲這次在《緊急迫降》中飾演一名帶著女兒搭機的乘客，在電影中和任時完有多場精彩對手戲，而任時完精彩的表現也令李炳憲驚豔不已，他表示：「真的覺得那樣的人物非常可怕，是會帶給他人不幸的角色，而任時完演員則完美呈現和那個角色相符的表情和眼神，覺得和他對戲時產生了很棒的演技默契。」而對於私底下的任時完，李炳憲則說：「任時完演員平常的模樣完全跟電影裡不一樣，他非常可愛又很愛問問題，常問一些令人無法輕易回答的問題，也讓我必須思考很多，是很可愛的後輩，偶爾會和他見面一起吃飯喝酒。」而在《緊急迫降》中飾演資深刑警的宋康昊，則曾和任時完合作過電影《正義辯護人》，對於二度合作的任時完，宋康昊不吝讚賞：「任時完演員透過《正義辯護人》正式於大銀幕出道，從那時候就展現很不尋常的演技能力！」並將本片中的任時完比作《犯罪都市2》的孫錫求！年度災難鉅獻《緊急迫降》8月12日即將在臺上映！



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