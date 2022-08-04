《外星＋人》让柳俊烈大喊圆梦！与崔东勋导演合作拍摄长达13个月拍到个性都变了！

最近热映中的电影《外星＋人》话题不断，剧情描述外星人能够将自己星球上的囚犯拘禁在人类脑中，为了追捕逃脱的外星囚犯，管理者卡德穿梭古今与外星人展开追逐战。而演员柳俊烈在片中饰演一位高丽时期的道士无勒，他也对於终於能够与崔东勋导演合作感到荣幸，圆了自己长久以来的梦想。

演员柳俊烈一直以来都梦想能与崔东勋导演合作，从以前就关注导演的作品，甚至在课堂上的作业主题，都选择了崔东勋导演的《田禹治：超时空争霸》，可见得是崔导演的铁粉。柳俊烈表示，他个人认为电影最重要的就是要有趣，甚至有趣到让人忘了时间都要看下去，并且要能够轻松地观赏，在之后再度想起时还能开心轻松的重新再看一次。柳俊烈认为崔东勋导演就是最符合以上特质的导演，所以很希望能够与他合作。



能够接到导演的邀请令他相当开心，不过柳俊烈也担心自己的形象是否符合选角。他曾在《信徒》等作品中给人一种冷酷的形象，似乎观众们满接受这样的他，在首次会议之后他甚至非常担心可能因此不会被选上，幸好最终大家还是看见了他的演出，也让他圆梦与崔导演合作，并且演出了本片的第一部与第二部，两人合作拍摄了长达13个月。



由於拍摄的时间拉得很长，也让柳俊烈觉得拍得相当悠闲，还有种边拍边玩的感觉，也因为必须长时间投入角色，以片中「无勒」的个性思考著，甚至身边的人都觉得他的个性改变了，自己也有那么一点觉得不太一样了。当然在拍摄完成后的失落与惋惜感也比以往更深。他还透露第一集只算是一下子展开了非常多的内容以及线索，第二集的重心可能放在「无勒」的转变，也请大家一起期待这样的故事会有什么样的完整结局。



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