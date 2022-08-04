【分集劇情】《魔咒的戀人》東植為佔有瑟菲不擇手段，守光為保護愛人命懸一線！！（ep.15）

KBS水木劇《魔咒的戀人》講述順從不幸命運的人類男子與希望解除詛咒的幸運女神的故事，昨晚這集東植使出各種陰險的花招、簡直喪心病狂，守光和瑟菲努力互相守護，仍一起陷入危險......

*以下內容包含第15集關鍵劇情！



東植喪失理性

東植綁架王室長和曾照顧瑟菲的員工，又在金華集團裡裝了定時炸彈，以此威脅瑟菲投奔他。 東植一心想擁有瑟菲的力量，甚至想強吻瑟菲，幸虧守光在關鍵時刻趕到。



守光暗中行動

守光在東植身邊安插幫手、故意讓王室長被東植抓走，暗中佈局圍剿。 當瑞東市場的人因為謠言懼怕瑟菲、不敢參加她的生日派對時，也是守光在背後幫她講話：瑞東市場就是瑟菲在外面世界的全部，她深愛著市場上的大家，拜託大家不要遠離瑟菲。



瑟菲的未來逐一應驗

東植指使曾照顧瑟菲的員工在網上散播謠言，說她是害人的魔女。 瑞東市場的人因此開始害怕瑟菲，那些恐懼的目光和瑟菲先前看到的未來一模一樣。

瑟菲深怕守光被東植殺死，情急之下動用超能力想和東植同歸於盡。 守光用一個吻喚回瑟菲的理智，這時東植從背後開槍擊中守光，瑟菲最害怕的、努力避免的未來還是發生了。



美秀的決定

美秀帶著宣三重隱居世外，用僅剩的一點力量喚回了他的神志，自己則陷入昏迷。



下集預告裡，民俊收到一條失去光彩的項鏈，寄件人不詳。 守光奇跡般醒來，但身邊不見瑟菲人影，以為是自己害了瑟菲，痛哭不已。《魔咒的戀人》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由中華電信MOD與Hami Video獨家跟播。



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