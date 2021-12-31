「神經病專業戶」《Happiness》李柱昇來到《我獨》坦承「演久會焦慮」，和張東潤兩人浪漫過聖誕～

李柱昇戲外還滿可愛的啊～XD
《我獨自生活》最新EP.427，請來了最近在tvN電視劇《Happiness》（毒樓）成為話題的演員，「神經病專業戶」李柱昇。
李柱昇獨自生活的一天，不是煮食就是運動，他坦承自己「很需要陽光」，因為演了太多陰暗角色。「本來還沒關係，但某一刻早上突然難以睜開眼睛，但有太陽就會消除不安。」
李柱昇自我回顧所演的陰暗角色就多達8次！包括《黃金交叉》罪犯、《徬徨之刃》少年犯、《坐以待斃》少年犯、《一起吃飯吧2》罪犯、《製作人》鬼神、《Voice》精神病患者、《監獄醫生》精神病患者、《Happiness》連續殺人魔。
*延伸閱讀：李柱昇出道13年...驚悚演技因為太好了，都快變成「神經病專業戶」！
他不僅會一早會一個人做伸展運動，還會和社區裡很要好的哥哥、同為演員的具成煥（近期演了《智異山》）一起做特別的「俄羅斯式菲多運動法」。
除了具成煥，李柱昇還有位圈內好友張東潤，是因為同經紀公司所結緣的。兩個人提前一起過聖誕節，吃了燉雞大餐還組裝聖誕樹。有趣的是，兩人在陽台製造人造雪，還剛好下起了雪？
不，是李柱昇在頂樓噴灑人造雪，浪漫氣氛頓時搞笑起來。張東潤過了一會兒才反應過來：「等等等等等──哥！食物！」張東潤精心準備的甜點都被沾滿了假雪！
不過，李柱昇聲稱假雪是兒童適用的「所以應該可以食用」，兩個人就繼續吃著甜點、一同度過了美好的「白色聖誕節」。
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