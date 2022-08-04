又是威脅又是合作，《獵鑽緝兇》河宇信繞著崔總管、殷惠秀打轉尋人尋寶，另一邊宋秀玄掌握共犯線索（EP.3）

河宇信每次都扭轉危機，不愧是心理專家+寫偵探小說的人。

由池晟一人分飾兩角的新電視劇《獵鑽緝兇》昨晚（3日）播出了第3集，男主角河宇信（池晟 飾）依舊在海松集團大宅邸裡「尋寶」，不過確切來說，他在尋寶前要先找到「是誰邀他尋寶的」。

開場，河宇信就先試探崔總管（許成泰 飾）的態度，演了一齣中毒戲碼確定崔總管並不想殺了自己，崔總管所屬的警察廳特搜本部只是想了解崔總管的身分為何走漏。不過，特搜本部長（崔德文 飾）找了人跟蹤宋秀玄（池晟 飾）作為要脅。

河宇信和崔總管雖然是互相威脅的關係，但幾次交涉過程都會吐露各自的計畫，從某方面來說也像是合作似的。崔總管告知了河宇信「A組織」的存在，透露權會長（李璟榮 飾）做壞事會假他人之手；河宇信告訴他他會讓「助手」幫助自己接近權會長與Adamas。



河宇信的「助手」何人？河宇信自己都還不知道。河宇信威脅殷惠秀（徐智慧 飾）幫他找到邀請他來海松的人，殷惠秀卻想了一招把河宇信趕出去。湊巧，河宇信的助理東臨（申炫承 飾）看懂了權會長與秘書之間的手語對話，權會長怕消息走漏便留河宇信下來。



河宇信在海松集團內部找尋22年前父親死亡案的證據，他的哥哥宋秀玄剛好也在外面為此奔波。宋秀玄拜訪的目擊者夫妻身亡，金瑞熙（李秀敬 飾）才坦承自己就是那對夫妻的女兒，而且真正的目擊者也是自己。



宋秀玄讓金瑞熙接受模擬繪畫畫出真兇樣貌，並帶著畫像前往監獄探視李昌雨，在他激動之時，才向觀眾展露了真兇模樣──組織A李組長（吳代煥 飾）。宋秀玄一口咬定李昌雨與李組長是共犯。



今晚播出的下集預告，金瑞熙表示要抓到老虎就要進入虎穴，而真正在虎穴的河宇信被殷惠秀提醒「想抓真兇要快」，他有了計劃：「今天我要引發火災。」



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