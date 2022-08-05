「有些奇怪，那些陪審員」玉澤演、河錫辰、鄭恩地主演《Blind》新預告出爐，9月16日驚悚首播

《Blind》終於要來了！

由玉澤演、河錫辰與鄭恩地主演的tvN全新電視劇《Blind》將在9月來臨，官方日前釋出了新一版預告，更明確地直指主題──陪審員連續殺人案。

《Blind》由《Andante》權基慶編劇執筆、《隧道》申勇輝導演執導，劇情講述冤枉的受害者們，與對真相視若無睹的加害者們之間的故事，故事就從三位主角因捲入陪審員連續殺人案而相遇開始說起。

‎官方先前曾發布一版預告以「蒙眼」為主題，主角們在濃霧之中被蒙上了眼，其中的柳成俊（玉澤演 飾）開了口：「蒙上眼的人是誰？」也許正暗示著有人對真相視若無睹。



二版預告則以一場審判揭開序幕，這場審判就是要揭發「被冷落的真相」。預告中，刑警柳成俊（玉澤演 飾）開啟了敏銳的觀察力拋下一句話：「有些奇怪，那些陪審員。」9位陪審員之中有位社工師趙恩琪（鄭恩地 飾），是命案目擊者，而柳成俊的哥哥柳成勳（河錫辰 飾）身為該案法官，表示會對自己的審判負責到底。

「9位陪審員之中有怪物」，柳成俊也確信犯人就在之中，會是誰呢？



從劇本研讀影片中，還可見鄭仁基飾演「廉基南署長」、朴智彬飾演「鄭寅成」、全振宇飾演「鄭萬春」、金法來飾演「白社長」，金河均飾演「姜永基專務」、趙容衍飾演「裴哲浩PD」、趙慶淑飾演「羅國熙」、崔弘一飾演「柳日浩」。



《Blind》將在9月16日首播，由於驚悚懸疑的氛圍極吸引人，加上三位主演玉澤演、河錫辰與鄭恩地原本就有擁高人氣，已有許多網友表示「很期待」。

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