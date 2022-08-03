睽違3年！繼《愛的迫降》後終於有新作品，炫彬回歸電影《機密同盟2：International》再度飾演北韓刑警

這個造型真的讓人「凍未條」～炫彬（玄彬）再次完美演繹「行走的賀爾蒙」！

預計於中秋檔期、下月（9月）9日上映的《機密同盟2：International》，為2017年《機密同盟》的續集電影。描述南、北韓刑警秘密合作、追查藏在韓國的脫北犯罪組織的故事。當時在春節檔期上映，吸引781萬人次觀看，近期公開續集首支預告影片，除了原班人馬的炫彬、柳海真、潤娥外，還有新加盟的丹尼爾‧海尼、陳善奎。





官方公開炫彬飾演的北韓刑警「任鐵零」兩張劇照。堅毅的眼神、硬朗的臉部線條，讓不少粉絲為之心動。導演表示：「炫彬非常徹底地做好拍攝準備，是一位很專業的演員，相當注重細節。」而玄彬為了展現各方面都升級的「鐵零」，十分努力。

另外，炫彬於2019年拍完電視劇《愛的迫降》後，這段期間陸續拍攝電影《機密同盟2》，以及和黃晸玟合作的電影《交涉》（待上映）。今年3月，他與合作《極智對決》、《愛的迫降》的孫藝真，攜手走向紅毯的另一端，成為人人羨慕的銀色夫妻檔。6月，孫藝真通過個人Instagram分享兩人即將迎來新生命，還時常PO文分享手作料理。看到炫彬帶來新作品，不少粉絲表示：「歐吧終於要出來賺奶粉錢了～（笑）」

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