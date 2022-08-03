睽违3年！继《爱的迫降》后终於有新作品，炫彬回归电影《机密同盟2：International》再度饰演北韩刑警

这个造型真的让人「冻未条」～炫彬（玄彬）再次完美演绎「行走的贺尔蒙」！

预计於中秋档期、下月（9月）9日上映的《机密同盟2：International》，为2017年《机密同盟》的续集电影。描述南、北韩刑警秘密合作、追查藏在韩国的脱北犯罪组织的故事。当时在春节档期上映，吸引781万人次观看，近期公开续集首支预告影片，除了原班人马的炫彬、柳海真、润娥外，还有新加盟的丹尼尔・海尼、陈善奎。





官方公开炫彬饰演的北韩刑警「任铁零」两张剧照。坚毅的眼神、硬朗的脸部线条，让不少粉丝为之心动。导演表示：「炫彬非常彻底地做好拍摄准备，是一位很专业的演员，相当注重细节。」而玄彬为了展现各方面都升级的「铁零」，十分努力。

另外，炫彬於2019年拍完电视剧《爱的迫降》后，这段期间陆续拍摄电影《机密同盟2》，以及和黄晸玟合作的电影《交涉》（待上映）。今年3月，他与合作《极智对决》、《爱的迫降》的孙艺真，携手走向红毯的另一端，成为人人羡慕的银色夫妻档。6月，孙艺真通过个人Instagram分享两人即将迎来新生命，还时常PO文分享手作料理。看到炫彬带来新作品，不少粉丝表示：「欧吧终於要出来赚奶粉钱了～（笑）」

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