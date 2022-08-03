《緊急迫降》用60日搭建1:1比例真實機艙超震撼！宋康昊深受劇本打動望觀眾反思人生價值

再次對美術指導的工作人員來個大大的respect！太厲害了！

由大鐘奬導演韓在林耗時10年傾力製作，斥資300億韓圜打造的年度災難鉅獻《緊急迫降》，將於8月4日緊貼韓國震撼上映。在早前釋出的預告及劇照中，多位巨星－出爐康城影帝宋康昊、李炳憲、康城影后全度妍等人鬥戲場面已經令觀眾大呼過癮！



年度災難鉅獻《緊急迫降》花上60日搭建的1:1比例真實機艙成為全片焦點！這架像真度極高的機艙，共花上60日搭建，是韓國電影史上罕有搭建而成的「機艙」實景拍攝，金南佶在戲中飾演副機長「岑賢洙」一角，拚命保護機上乘客，他透露副機長是很爽的角色，十分理性，即使在危險的狀況中，也盡力要讓更多乘客活下去，一展責任感。而為了詮釋副機長的角色，金南佶接受真實的飛行訓練，坦言有一定難度：「開拍前接受了真實的飛行訓練，在駕駛艙中從起飛到降落的瞬間，要按哪個按鈕、學習操作順序去按等等。」



導演韓在林表示為拍攝該片，找上荷里活級數的公司合作：「跟荷里活佈景製作公司商討後，我訂製了一架真正的飛機，美術組按照韓國的情況進行裝飾。」



完成漫長的搭建後，一眾演員需要面對360度全方位拍攝的挑戰， 需要跨越地心吸力演戲的障礙。飾演飛機乘客的李炳憲指：「不論是外國還是韓國都是前所未見！」神秘乘客任時完則大呼深刻：「首次嘗試的新技術，有種置身在飛機上的感覺！」；而飾演機艙事務長的金素辰大讚陳設有助入戲：「災難情節讓我感到很刺激，代入感有助我的演技！」



雖然宋康昊的戲份主要在飛機以外，但他進入片場時也甚有同感：「（看見逼真的陳設）緊張感很自然就出現，還有某種的恐怖感。」另外，宋康昊日前在韓國出席宣傳時亦分享電影的主題深深打動自己：「最初籌拍《緊急迫降》時，還沒有出現新冠肺炎，那時作品已經很吸引。我們的人生會遇到各種大大小小的災難，如何看待和解決十分重要。今次作品與其他災難片有所不同的是，成熟而平淡地講述眾多人走出災難的故事，希望觀眾能夠通過作品感受到人生的珍貴價值，重新領悟到如何看待自己和身邊的人。」



《緊急迫降》講述資深警探具仁浩隊長（宋康昊 飾）收到一宗飛機恐怖襲擊的情報，調查期間卻發現疑犯柳鎮錫（任時完 飾）早已秘密登機，更驚覺愛妻亦登上了同一航班，使他倍感擔憂。柳鎮錫於三萬呎高空中散播生化病毒，令乘客逐一離奇死亡，雖然被患有飛機恐懼症的暖心爸爸朴在赫（李炳憲 飾）成功制伏，但已無法阻止致命病毒在機上傳播。此時，以國土交通部部長金淑姬（全度妍 飾）為首的應變中心迅速成立，可惜各政府部門聯手後還是無計可施…倖存的150名乘客被困機艙，慘變生化炸彈，同時機上燃料隨時耗盡，機上眾人生命危在旦夕！到底應該冒險展開救援讓飛機迫降，還是要空中擊落以遏止病毒傳播全球？



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