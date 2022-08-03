車銀優有望接拍新劇《這戀愛是不可抗力》，演繹「300年封印與詛咒」帶來的奇幻愛情

韓國媒體Sports Chosun今日報道稱，據業界相關人士透露，車銀優將為電視劇《這戀愛是不可抗力》擔任男主角，演繹因一本被封印的禁書而起的姻緣。

《這戀愛是不可抗力》講述一個女子獲得了300多年前被徹底封印的禁書，與成為這本禁書的犧牲者的男子之間展開宛如不可抗力一般的愛情故事。

車銀優有望飾演男主角「張辰由」（音），是一名在溫洲市廳擔任法律咨詢官的律師。 他擁有雕刻版俊美的外表，講話簡潔、舉止行為也十分端正，不僅成績第一，對各種運動項目也十分在行，還有搞笑方面的野心，很受大家喜愛。 然而，因為從朝鮮時代開始代代相傳下來的「可怕詛咒」而陷入爭議，還遭遇了意想不到的事件。



車銀優最近幾年影視作品不斷，在《我的ID是江南美人》《女神降臨》擔任男主角獲得好評後，和金南佶、李多熙、盛駿合作的漫改劇《Island》最近剛剛殺青，計劃明年通過OCN播出。



車銀優所屬社表示這部劇是他接到出演邀約的作品之一，出演與否目前仍在討論中。

《這戀愛是不可抗力》將由tvN《百日的郎君》、SBS《女人的香氣》盧智雪編劇與Disney+《第六感之吻》、tvN《Oh My Baby》、OCN《Voice 3》《隧道》的南基勳導演合作打造。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞