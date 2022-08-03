《紧急迫降》用60日搭建1:1比例真实机舱超震撼！宋康昊深受剧本打动望观众反思人生价值

再次对美术指导的工作人员来个大大的respect！太厉害了！

由大钟奬导演韩在林耗时10年倾力制作，斥资300亿韩圜打造的年度灾难巨献《紧急迫降》，将於8月4日紧贴韩国震撼上映。在早前释出的预告及剧照中，多位巨星－出炉康城影帝宋康昊、李炳宪、康城影后全度妍等人斗戏场面已经令观众大呼过瘾！



年度灾难巨献《紧急迫降》花上60日搭建的1:1比例真实机舱成为全片焦点！这架像真度极高的机舱，共花上60日搭建，是韩国电影史上罕有搭建而成的「机舱」实景拍摄，金南佶在戏中饰演副机长「岑贤洙」一角，拚命保护机上乘客，他透露副机长是很爽的角色，十分理性，即使在危险的状况中，也尽力要让更多乘客活下去，一展责任感。而为了诠释副机长的角色，金南佶接受真实的飞行训练，坦言有一定难度：「开拍前接受了真实的飞行训练，在驾驶舱中从起飞到降落的瞬间，要按哪个按钮、学习操作顺序去按等等。」



导演韩在林表示为拍摄该片，找上荷里活级数的公司合作：「跟荷里活布景制作公司商讨后，我订制了一架真正的飞机，美术组按照韩国的情况进行装饰。」



完成漫长的搭建后，一众演员需要面对360度全方位拍摄的挑战， 需要跨越地心吸力演戏的障碍。饰演飞机乘客的李炳宪指：「不论是外国还是韩国都是前所未见！」神秘乘客任时完则大呼深刻：「首次尝试的新技术，有种置身在飞机上的感觉！」；而饰演机舱事务长的金素辰大赞陈设有助入戏：「灾难情节让我感到很刺激，代入感有助我的演技！」



虽然宋康昊的戏份主要在飞机以外，但他进入片场时也甚有同感：「（看见逼真的陈设）紧张感很自然就出现，还有某种的恐怖感。」另外，宋康昊日前在韩国出席宣传时亦分享电影的主题深深打动自己：「最初筹拍《紧急迫降》时，还没有出现新冠肺炎，那时作品已经很吸引。我们的人生会遇到各种大大小小的灾难，如何看待和解决十分重要。今次作品与其他灾难片有所不同的是，成熟而平淡地讲述众多人走出灾难的故事，希望观众能够通过作品感受到人生的珍贵价值，重新领悟到如何看待自己和身边的人。」



《紧急迫降》讲述资深警探具仁浩队长（宋康昊 饰）收到一宗飞机恐怖袭击的情报，调查期间却发现疑犯柳镇锡（任时完 饰）早已秘密登机，更惊觉爱妻亦登上了同一航班，使他倍感担忧。柳镇锡於三万尺高空中散播生化病毒，令乘客逐一离奇死亡，虽然被患有飞机恐惧症的暖心爸爸朴在赫（李炳宪 饰）成功制伏，但已无法阻止致命病毒在机上传播。此时，以国土交通部部长金淑姬（全度妍 饰）为首的应变中心迅速成立，可惜各政府部门联手后还是无计可施…幸存的150名乘客被困机舱，惨变生化炸弹，同时机上燃料随时耗尽，机上众人生命危在旦夕！到底应该冒险展开救援让飞机迫降，还是要空中击落以遏止病毒传播全球？



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